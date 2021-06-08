快訊／與蔡英文電話內容曝光！　侯友宜：疫苗一劑都沒了「趕快來」

記者羅婉庭／新北報導

針對行政院長蘇貞昌8日上午透露，總統蔡英文都曾親自打電話給新北市長侯友宜，共同討論防疫相關政策。對此，侯友宜說明，他向蔡英文報告板橋、中和等重災區爆發疫情關鍵原因在於萬華延伸，也點出新北市疫苗不足的問題，目前一劑都沒有了，希望疫苗趕快再補充進來，讓第一線醫護、警消得到應有的保護。

侯友宜表示，他在電話中向蔡英文說，新北市熱區剛好在萬華周遭，萬華疫情開始嚴峻後，新北快速採取限制活動，但仍擴散過來了，原因是萬華區很多工作者都住在新北市，有七座橋樑連結，才會讓中和、板橋快速成為重災區，且兩地生活起居作息都息息相關，要更努力解決問題。

同時他也向總統表示，希望疫苗分配上能考量戰略思維，期盼疫苗能趕快來，有效控制住雙北疫情，目前一支都沒了。

▼疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。新北市開始實施廣篩政策。至於快篩陽性者後續處置，衛生局長陳潤秋指出，若無症狀將送往集中檢疫所獲返家隔離，並落實一人一室，等候PCR採檢，PCR篩檢後，嚴重需要治療這進入專責病房，輕症或無症狀者送往集中檢疫所，若在檢疫所中狀況惡化者，就送至專責病房。陳潤秋表示，快篩陽性者若為重症或有急性特徵者，將直接入院收治。

侯友宜在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1096例，中和790例，三重618例，新莊451例，永和383例，土城372例，新店255例。

▼新北市8日累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）