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影／稱延長三級「錯誤的決定」！他分析：全國疫情已下去

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情續燒，行政院也在昨日宣布，全國三級警戒延長至6月28日。對此，前民進黨立委沈富雄8日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，「這是一個錯誤的決定」，必須思考三級警戒的延長，「對疫情防治的幫忙大呢，還是其他的傷害比較大？」他更提及，連日確診數下降，並非因為適逢假日又下大雨，導致篩檢人數降低，「我覺得全國的疫情基本上都下去了」。

▲▼ 前立委沈富雄。（圖／翻攝雲端最前線）

沈富雄在節目中指出，行政院昨日宣布前延長三級警戒前，自己有循管道致電，希望勸說對方別急著決定，「因為我想他是要延長，但我認為延長很不妥，且昨天決定要延長時，數字是漂亮的」，不過這通電話沒打通。他分析，行政院不會是貿然決定，一定詢問過相關幕僚人員，結果大概是一面倒、趨向保守，認為以健康、安全、疫情不反彈為主。

「但你要想到，三級警戒再延長，對疫情防治的幫忙大呢，還是其他的傷害比較大？」沈富雄進一步說，指揮官陳時中稱確診數字連日下降，可能是因爲假日又下雨，願意去篩檢的人比較少，「我不同意這樣的講法」，如今全台除了雙北、苗栗，其餘19個縣市僅24個個案，可見平均每個縣市僅1.3個，「這是下雨的關係嗎？我覺得全國的疫情基本上都下去了！」

沈富雄接著說，根據流行病學的道理，下去的（數字）就不容易再彈回來，「非常不容易，因為有氣無力了、斷鏈了」，也有的變成沒症狀、所謂潛藏傳播者，但這些人其實不可怕。他解釋，如今大家看法不一，主政當局也認為潛藏傳播者是可怕的，「清零」觀念還在，「所以如果昨天的數字是19縣市通通『零』，蘇貞昌會不會延長三級警戒？」

至於這些潛藏傳播者是否可能成為往後疫情爆點？沈富雄稱「不見得」，他們是斷鏈的、隱藏性傳播者，毒性其實已下降一半以上，確實有感染另一個人的可能性，但被感染者比傳播者嚴重的可能性並不大，「所以這個『清零』的觀念，其實經過這一波後，已經不會存在了」。

▼此波疫情累計至今，已248人病故。（示意圖／取自Pixabay）

▲▼醫院,病房。（圖／取自Pixabay）

台灣染疫致死率高於全球 沈富雄分析：不能這樣比

自5月15日雙北升三級警戒以來，國內已累計248人病故、致死率達2.5%，高於全球；台北市長柯文哲也預估死亡率仍會上升。對此，沈富雄分析，死亡率為確診率的落後指標，而每個地方、區域或國家，在首次有大規模、像樣的區域感染時，通常死亡率都較高，甚至一路上升，因為得病者多為中老年人、重病者多，死亡率就高；不過，待疫情下降後再遇上第二波，得病者就會比第一波患者身體健康。

沈富雄接著說，現在全世界平均死亡率不過2%，台灣則是超過2%，但「你不能把第一波像樣的本土感染死亡率，拿來跟世界平均值比」，因為世界各國很糟糕時，可達到8%至12%，全美第一波死亡率也有超過10%；而如今台灣死亡率超過2%，是因為過去都沒有大型社區感染，這次得病者以身體比較不好的人居多。

他並說，自己很討厭講死亡率，「因為我說這還算好，大家會認為我沒血沒淚」「講死亡率很殘酷，但還是要講，因為這數字不壞」，雖然柯文哲稱死亡率仍會上升，「但總體來講，這在全世界是很漂亮的數字，且還會下來」，等到疫情穩定後，全台灣死亡率大概僅剩1%。

《雲端最前線第1040集完整節目FB》

《雲端最前線第1040集完整節目Youtube》﻿

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