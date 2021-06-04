　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中搬「8大條件」刁難郭董？沈富雄：打敗人民就是打敗自己

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲名嘴、前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

實習記者陳妙津／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘擬採購500萬劑德國BNT疫苗，火速40小時送件衛福部，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還缺原廠授權書「不算是送件」。對此，前立委沈富雄表示，蔡英文總統和陳時中忘了政府的存在是「服務人民」而不是「統治人民」，「尤其是陳指揮官在享盡了防疫上半場的榮光後，漸漸僚氣十足，官威大發。」

沈富雄今（4）日稍早在臉書表示，蔡英文與陳時中因民怨日重，在疫苗取得態度有明顯轉彎，總統府不再堅持「疫苗已經夠了！不再買」，而陳時中也對民間參與疫苗採購的態度從「排斥」到「只能在空擋時接受」，後來又改口稱「歡迎媒合」，最後到「向郭台銘妥協但開出八大條件」。

▲▼郭台銘發文表示，疫苗申請已由夫人曾馨瑩以及鴻海教育基金會執行長汪用和，兩人共同遞件，並由食藥署署長吳秀梅代表受理。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘盼購買500萬劑BNT疫苗給台灣。（圖／翻攝郭台銘臉書）

沈富雄指出，按照現行法規，民間進口藥品必須提出的4項文件，包含執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、國外上市證明或替代文件，但對郭台銘有意購買疫苗贈送給政府的申請，卻又憑空多出4項要求，包括供貨期程、有效期限、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書。他認為，供貨期程、有效期限都不是問題，但政府對冷鏈及倉儲設備的態度應是「感謝捐贈，如有問題，政府願盡力協助」，才能讓捐贈者感受到政府的誠意。

他認為，最有爭議的就是憑空冒出的「原廠授權書」，依照陳時中所言的「證實有貨，保證會出」，不僅是「耍了官威而且忘了郭台銘的行為是『贈』而不是『賣』」。他解釋，郭台銘並非企圖媒合買買雙方的仲介，而是純粹捐贈者，就算受騙失信，丟臉的也是郭台銘，「又何勞陳時中操心」。

沈富雄稱，陳時中稱「不相信此時市面上有貨」，應該是想利用「原廠授權書」這一招讓郭露饀，卻不願意誠懇和對方溝通，「官民必須走到這一步，這個政府是夠僚氣十足了。」他最後強調，郭台銘儘管有錢仍是「一介平民」，陳時中卻搬出「八大條件」伺候，「最後就算你（陳時中）贏，其實是你打敗自己，莫忘民怨已深，政府的統治基礎岌岌可危」。

ET快訊
雨炸雙北！民眾直擊「路面爆開」嚇：隆起越來越高
快訊／蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘回應
快訊／劍南路站列車冒大量濃煙　北捷回應了
外送員騎Gogoro「勇闖忠孝東路運河」！網笑：這熊貓使命必
快訊／北捷劍南路站列車突冒大量濃煙　網驚：要爆炸了？
陳零九確診足跡曝光！台北、台中都去過　忍呼吸困難練舞
快訊／三級警戒憋不住　柯文哲：6/14要解封不容易

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

阿北回來了！雙北市長人氣「跟著疫情升溫」　柯文哲5月粉絲日均翻61倍

快訊 ／ 北捷劍南站列車冒竄大量濃煙　原因曝光了

國台辦要捐疫苗　蘇貞昌：大陸疫苗的安全性、有效性不明

快訊／新北單月確診死亡高達101例！「今增13例」年齡層曝光

日本慨捐124萬劑疫苗助台　蘇貞昌：見證兩國人民的深厚感情

快訊／三級警戒憋不住　柯文哲預告：6月14日要解封不容易

新北成立「抗疫車隊」114輛巴士小黃加入　已載送3060人次

陳時中搬「8大條件」刁難郭董？沈富雄：打敗人民就是打敗自己

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

阿北回來了！雙北市長人氣「跟著疫情升溫」　柯文哲5月粉絲日均翻61倍

快訊 ／ 北捷劍南站列車冒竄大量濃煙　原因曝光了

國台辦要捐疫苗　蘇貞昌：大陸疫苗的安全性、有效性不明

快訊／新北單月確診死亡高達101例！「今增13例」年齡層曝光

日本慨捐124萬劑疫苗助台　蘇貞昌：見證兩國人民的深厚感情

快訊／三級警戒憋不住　柯文哲預告：6月14日要解封不容易

新北成立「抗疫車隊」114輛巴士小黃加入　已載送3060人次

陳時中搬「8大條件」刁難郭董？沈富雄：打敗人民就是打敗自己

梅雨鋒面南下「雨彈炸南台！」　南投、雲林入列淹水一級警戒

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

韓女團成員舒華返台　眼尖司機開窗喊「妳好棒」

公司停業減班！「遇3狀況」要給員工薪水　3張圖看懂勞動權益

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

桃園通訊診療再擴大　慢性病患疫期求診嘸免驚

stay home需要陽光！露臺戶躍租屋網主打星　討論度大增

獨／送2歲狗結紮「變摘除胰臟」！搶救5hrs飼主痛哭　獸醫回應了

舒華「我也想放新照片」！來台放長假至少3個月　回韓時間點曝光

女照服員打場牌500人快篩！彰化榮家大採檢　麻將團漏列她自揪確診　

日本124萬劑疫苗登機畫面！謝長廷機場「90度鞠躬」致謝

政治熱門新聞

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

郭台銘買疫苗遭刁難？　她曝蔡政府內部分歧

紓困4.0今天發　「10機關+20縣市」懶人包

幕後／蔡英文與日本高層對話曝光「目前只能給124萬劑感到抱歉」

蔡英文肯定郭台銘搶疫苗　不需要酸言酸語

快訊／國產疫苗先在雙北三期試驗？　柯文哲表態了

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

日本AZ有原廠授權嗎？　他解答：總廠授權「日本製」沒有問題！

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

簡訊實聯制免費？　NCC編列8億元預算恐「全民買單」

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

校正回歸擾亂統計　柯文哲「看這數字」就知北市疫情多嚴重

更多熱門

相關新聞

獨／內行人曝「美國疫苗團」怎麼玩

獨／內行人曝「美國疫苗團」怎麼玩

台灣僅2％人口打過疫苗，掀起一波飛美「逃難潮」。旅行業者表示，長榮航空訂美國機票較同期暴增2倍，一張商務艙機票未稅價23萬元仍一位難求，即便礙於交通部下令不得出團禁令持續到6/14，就有不具名業者透露「各自買機票包下商務艙，到美國再會合」的方式，不用跟不熟的人搭機，減少染疫風險。

台達電內湖員工驚傳確診！　公司：同仁已兩週未進公司

台達電內湖員工驚傳確診！　公司：同仁已兩週未進公司

京元電19:20起停工2天！全面消毒　月營收影響最多6%

京元電19:20起停工2天！全面消毒　月營收影響最多6%

關鍵字：

沈富雄新冠肺炎新冠肺炎新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面