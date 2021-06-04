陳時中搬「8大條件」刁難郭董？沈富雄：打敗人民就是打敗自己

▲名嘴、前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



實習記者陳妙津／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘擬採購500萬劑德國BNT疫苗，火速40小時送件衛福部，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還缺原廠授權書「不算是送件」。對此，前立委沈富雄表示，蔡英文總統和陳時中忘了政府的存在是「服務人民」而不是「統治人民」，「尤其是陳指揮官在享盡了防疫上半場的榮光後，漸漸僚氣十足，官威大發。」

沈富雄今（4）日稍早在臉書表示，蔡英文與陳時中因民怨日重，在疫苗取得態度有明顯轉彎，總統府不再堅持「疫苗已經夠了！不再買」，而陳時中也對民間參與疫苗採購的態度從「排斥」到「只能在空擋時接受」，後來又改口稱「歡迎媒合」，最後到「向郭台銘妥協但開出八大條件」。

▲郭台銘盼購買500萬劑BNT疫苗給台灣。（圖／翻攝郭台銘臉書）



沈富雄指出，按照現行法規，民間進口藥品必須提出的4項文件，包含執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、國外上市證明或替代文件，但對郭台銘有意購買疫苗贈送給政府的申請，卻又憑空多出4項要求，包括供貨期程、有效期限、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書。他認為，供貨期程、有效期限都不是問題，但政府對冷鏈及倉儲設備的態度應是「感謝捐贈，如有問題，政府願盡力協助」，才能讓捐贈者感受到政府的誠意。



他認為，最有爭議的就是憑空冒出的「原廠授權書」，依照陳時中所言的「證實有貨，保證會出」，不僅是「耍了官威而且忘了郭台銘的行為是『贈』而不是『賣』」。他解釋，郭台銘並非企圖媒合買買雙方的仲介，而是純粹捐贈者，就算受騙失信，丟臉的也是郭台銘，「又何勞陳時中操心」。



沈富雄稱，陳時中稱「不相信此時市面上有貨」，應該是想利用「原廠授權書」這一招讓郭露饀，卻不願意誠懇和對方溝通，「官民必須走到這一步，這個政府是夠僚氣十足了。」他最後強調，郭台銘儘管有錢仍是「一介平民」，陳時中卻搬出「八大條件」伺候，「最後就算你（陳時中）贏，其實是你打敗自己，莫忘民怨已深，政府的統治基礎岌岌可危」。