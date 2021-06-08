台南公版直播課程臥虎藏龍　音樂教師王維斌直笛課展功夫

▲台南公版直播課程，音樂教師王維斌直笛課展現好技藝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市公版直播教學好評不斷，已成為全國推動停課不停學的重要學習資源，黃偉哲市長期勉加入多元教學題材，教育局在第2波課程中，特別增加藝術領域課程，讓學生的學習更完整，音樂教師王維斌直笛課令人讚賞。

6月3日中年級（3、4年級）的直笛課程中，見識到三村國小王維斌老師，拿出8把不同長度的直笛家族樂器，更讓網友看了直呼：「原來從小就低估了直笛課」。

國小階段的音樂課少見男老師擔綱，王維斌老師已投入直笛長達30年，25年前轉調到三村國小成立直笛團，就積極從事直笛音樂的推廣，成軍25年來不僅帶團參賽成績卓越，幾乎年年代表臺南市參加全國性比賽，4年前更代表臺灣前往日本參加比賽。他不忘推廣直笛音樂的初衷，邀請演出不斷，幾乎全台走透透，據說只剩基隆尚未演出而己。

為了讓直笛的演出更吸引觀眾目光，王老師10年前又將樂團轉型為三村國小直笛戲劇團，加入了歌唱、舞蹈及戲劇，第一齣直笛兒童劇「彼得與狼」更是廣受大眾喜愛，接下來的幾齣戲劇如「哆啦A夢世界奇幻之旅」及改編傳統古裝劇演出「陽明春曉之梁山伯與祝英台」舞蹈劇，更是首次跨界參加戲劇比賽，深獲好評，也曾數次受邀參加公視「臺灣囝仔，讚」及中視「kuso fun fun fun」演出兒童音樂劇。

三村國小黃俊傑校長表示，學校直笛團邁向25年，王老師認真投入音樂教育30年，帶領學校直笛團榮獲全國大獎無數，並以愛心、耐心教導學生，不只在音樂教育上認真教學，更注重學生的生活教育，鼓勵學生學習任何領域都要認真付出才有收穫，在三村國小的親師生眼中，王老師不僅是傳授知識的經師，更是影響學生學習態度與人生觀的人師。

相關課程授課網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/Course0603B.html

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