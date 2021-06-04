用「原廠授權書」讓郭董露餡　沈富雄批陳時中：耍官威、僚氣十足

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取500萬劑BNT疫苗，並已完成相關文件送至食藥署，不過衛福部長陳時中卻要求藥提供原廠授權書。對此，前民進黨立委沈富雄批評，蔡總統和陳時中忘了政府的存在是「服務人民」而不是「統治人民」，尤其是陳指揮官在享盡了防疫上半場的榮光後，漸漸僚氣十足，官威大發。

對於國內疫苗短缺累積不少民怨，沈富雄指出，總統蔡英文和陳時中在疫苗取得的爭議上，態度有了明顯的轉彎，總統府不再堅持「疫苗已經夠了！不再買」，陳時中對民間參與疫苗採購的態度由「排斥」到「只能在空擋時接受」在到「歡迎媒合」，最後則「向郭台銘妥協但開出八大條件」。

沈富雄表示，依據現行法規，民間進口藥品必須提出的文件有四，一、執行計劃書，二、藥品說明書，三、數量及計算依據，四、國外上市證明或替代文件；但針對郭台銘的有意購買疫苗贈送給政府的申請，則平白增加四項要求，五、供貨期程，六、有效期限，七、冷鏈及倉儲設備，八、原廠授權書。

沈富雄說，第五、六兩項不成問題，第七項政府的態度應該是「感謝捐贈，倉儲及冷鏈如有問題，政府願盡力協助」，如此，捐贈者才會感受到政府的誠意。但最有爭議的是平空來個「原廠授權書」，這一項郭董目前就卡在這裡，而且必須釐清資訊後才能回應，顯然，郭碰到了一些難題。

至於，「原廠授權書」到底要授權什麼？陳時中說是要「證實有貨，保證會出」；對此，沈富雄認為，在這一點上，陳時中不僅耍了官威而且忘了郭台銘的行為是「贈」而不是「賣」，因為，郭台銘如果是仲介，企圖媒合買賣雙方，則陳時中的要求還算說得過去，因為如果賣方失信，郭買空賣空，政府不但白忙一場而且有損政府威信。

沈富雄表示，郭台銘雖富也不過是一介平民，陳時中搬出八大件伺候，最後就算你贏，其實是你打敗自己，莫忘民怨已深，政府的統治基礎岌岌可危。他也提到，昨天陳時中說，「不相信此時市面上有貨」，才恍然大悟，原來是要用「原廠授權書」這一招讓郭露饀，但何不誠懇地與郭好好溝通，讓郭服氣，而官民必須走到這一步，「這個政府是夠僚氣十足了。」

▼郭台銘發文表示，疫苗申請已由夫人曾馨瑩以及鴻海教育基金會執行長汪用和，兩人共同遞件，並由食藥署署長吳秀梅代表受理。（圖／翻攝郭台銘臉書）



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