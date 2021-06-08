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台南環保局藏金閣DIY材料包上線　全新LOGO「南以忘卻」

▲台南市環保局藏金閣，設計全新的品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，希望透過簡約的圖象將環保念理深植人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局藏金閣，設計全新的品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，希望透過簡約的圖象將環保念理深植人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣，因疫情嚴峻暫停對外開放，並取消例行拍賣日活動，維持生活小物線上購物服務，防疫同時藏金閣不忘創新，為貼切呼應藏金閣的核心價值「環保融入生活」，設計全新的品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，希望透過簡約的圖象將環保念理深植人心，將資源回收零廢棄的目標落實於日常。

▲台南市環保局藏金閣，設計全新的品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，希望透過簡約的圖象將環保念理深植人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

秉持資源再利用的精神而成立的藏金閣，修復廢棄家具，使其重回居家環境、免於被丟棄的命運，達到垃圾減量的效果。品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，運用在傢俱碗櫥、廢棄物再生、自行車零售、傢俱翻新等四大類別，均已取得經濟部智慧財局許可，也藉此向外界傳達環保局對藏金閣品牌價值與核心精神的珍惜與重視。

▲台南市環保局藏金閣，設計全新的品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，希望透過簡約的圖象將環保念理深植人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

簡約的LOGO圖案有著深厚意涵，除了將桌、椅概念圖形作為設計演變之基礎，帶出重組、資源再利用、樸實、環保等精神，又將台南的「南」、藏金閣的「金」融入其中。LOGO延伸的色彩均為大地色系，自然綠、和諧土黃及明亮的橘，目的在傳達藏金閣推動「資源回收、零廢棄」於生活的用心。中文標準字採用類隸書的字型，展現出穩重性，「TNEPB」則是台南市環保局（Tainan Environmental Protection Bureau）的英文縮寫。　

▲台南市環保局藏金閣，設計全新的品牌LOGO及「藏金閣」中文標準字，希望透過簡約的圖象將環保念理深植人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，藏金閣設立迄今近20年，盼以此簡單又蘊含深意的LOGO設計，讓舊雨新知更加認識資源回收的重要、珍惜資源再利用，進而參與更多豐富有趣的環保活動。此外，藏金閣活潑新穎視覺風格的粉絲專頁已上線了！將不定時分享藏金閣、美學班專業師傅們的工作日常、相關活動的花絮紀錄，以及平價高質感的二手傢俱細節介紹，精彩內容不要錯過，歡迎踴躍追蹤、按讚！（https://reurl.cc/AgvV7j）

環保局說，生活小物線上購物服務，新上架品項為DIY材料包（環保風車、牛皮零錢包、利樂包帽子、利樂包袋子、利樂包風車、利樂包筆筒、彩色玻璃砂），歡迎民眾上網鑑賞(https://reurl.cc/gW8lVp)。

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