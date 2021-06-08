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社會 社會焦點 保障人權

嘉義「糖糖」轉戰台南性交易　「高檔正咩」實際容貌曝光

▲台南市化分局查獲從嘉義轉戰台南意圖淫的沈姓女子，依社維法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市化分局查獲從嘉義轉戰台南意圖淫的沈姓女子，依社維法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉義1名沈姓女子，因受疫情影響生意欠佳，轉移陣地到台南新市1處套房欲從事色情交易，沒想到恩客尚未上門，就被台南市警化分警方循線查獲，全案經偵詢後依違反社會秩序維護法裁處。

▲台南市化分局查獲從嘉義轉戰台南意圖淫的沈姓女子，依社維法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市化分局查獲從嘉義轉戰台南意圖淫的沈姓女子，依社維法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局偵查隊執行網路巡邏，發現有人在某論壇張貼性交易訊息，「我是台灣人糖糖」、「高檔正咩」，為避免疫情出現破口，善化分局長歐祖明，立即指示派員全力查辦，絕不允許性交易工作者，讓台南市疫情出現破口。

經偵查隊派員查處後，循線於新市區1棟大樓內之套房，查獲沈姓女子從事性交易工作，經查沈女原於嘉義地區攬客，因疫情升溫生意慘淡，即轉移陣地，移至台南新市區重操舊業，惟尚未有生意上門，即遭警方查獲。

▲台南市化分局查獲從嘉義轉戰台南意圖淫的沈姓女子，依社維法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局查獲沈女從事性交易案後，因全國疫情嚴重，為求慎重，立即通報台南市衛生局派員前來查處，惟經衛生局人員評估，因沈女未有北部旅遊史，亦未有任何疫情熱區之足跡，且經量測身體並無發燒或不適之症狀，不須執行快篩。雖僅執行查獲性交易工作者之抽血檢驗事宜，仍請沈女自主健康管理。

善化警分局長歐祖明表示，全台疫情仍屬嚴峻，呼籲社會大眾，勿因一己私欲而造成防疫破口，防疫期間，非必要之社交群聚、八大行業偷營業及私約性交易等違反防疫相關規定行為，絕對會持續加強查緝，嚴查到底，請市民切勿以身試法。

善化分局說，警力有限、民力無窮，民眾若發現周遭有可疑群聚現象，可能影響防疫，造成破口，請立即撥打110報案專線或逕與轄區分駐（派出）所聯繫，員警接獲報案後，均會立即派員查處，絕不會辜負廣大市民的支持與期待。

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