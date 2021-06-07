數據：印度變種Delta傳染率比Alpha高40%　英確診較1周前增6成

▲ 英國30歲以下族群將開始接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國新冠疫情在大規模疫苗接種下趨緩，近來又出現升溫跡象，近一周內確診病例增加65%，5日增加6238起個案，達到3月底以來最高紀錄。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）指出，最早在印度發現的Delta變種病毒傳染率較Alpha病毒高出約40%，使得政府更難決定是否於21日解封。

《衛報》報導，英國將於本周稍晚決定是否如期解封，Delta病毒的高傳染性被指為關鍵因素。先前數據指出，其傳播能力可能比最早在英國發現的Alpha病毒高出30%至100%。6日被問及最新資訊時，韓考克的回應則為40%，數據來源為英國緊急科學技術顧問（SAGE）。

韓考克說明，「這代表控制這種病毒更加困難。但重要的是，接種二劑疫苗後，我們相信你會得到對原先的病毒一樣的保護力。所以好消息是，疫苗仍會有效」，但目前斷言21日是否解封還為時過早，他本周將持續與首相及相關團隊研究數據。

他表示，30歲以下成人下周起可接種第一劑，將繼續關注未來一周的數據，「重要的是觀察病例數與其中住院人數的關聯。目前住院人數基本上持平，病例數卻在上升，代表二者並非絕對相關。」

根據《鏡報》，英國5日單日確診數達到3月底後新高，6日則通報5431例確診及4例死亡個案。但英國國家醫療服務體系供應商組織（NHS Providers）執行長哈普森（Chris Hopson）說明，疫苗似乎打破確診與重症間的連結，感染Delta病毒者住院人數沒有顯著增加。

他進一步分析，這波疫情下就醫的患者年齡層較低，出現嚴重併發症及死亡的風險明顯降低，代表對重症護理的需求也更低，「根據經驗，我認為可以這麼說，疫苗似乎確實打破感染新冠肺炎與重症、死亡風險間的關聯。」

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