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WHO示警「中間商兜售假疫苗」：各國公共部門應與廠商直接往來

▲▼ 輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

▲WHO公開指出現有不肖中間商兜售假疫苗，建議各國直接與廠商建立聯繫管道。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電

世界衛生組織官員今天示警，有中間商兜售偽造疫苗，提醒大部份疫苗廠商向公共實體出售疫苗，且是透過國際採購進行，呼籲各國直接與廠商聯繫。

世衛組織（WHO）今天舉行線上記者會，媒體提問國際上有中間商在兜售2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗，且不是透過官方管道配發，詢問WHO的看法。

世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）回應，關切傳出有中間商正以高價兜售疫苗的訊息，對此WHO有2點重要提醒，首先是大部份疫苗廠只向公共部門實體（public entities）銷售疫苗，且是透過與全球疫苗取得機制（Covax）等國際機構採購進行，因此建議各國直接聯繫疫苗生產商，並確認中間商有合法授權。

其次，她建議各國購買受到WHO認可的產品，因為中間商有可能兜售假疫苗，所以應只購買WHO列為緊急使用清單的疫苗。

另外今天記者會媒體詢問WHO如何可以讓中國公開疫情資訊？世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）說，WHO不能強迫任何會員國做某件事，這是194個會員國商定的行事方式。

萊恩強調未經會員國許可和合作意願下，WHO無權進入該國調查，WHO是透過合作及共識展開工作。

他強調了解疫情病毒起源很重要，只有如此才能終結疫情大流行，但是要確定起源並不容易，可能要花很多年，WHO正在討論進行第二階段研究的必要事項。

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