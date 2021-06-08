決裂多年終發聲！　梅根爸隔空祝福孫女「莉莉貝」誕生

▲哈利、梅根與兒子亞契。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根在6日宣布誕下小女兒「莉莉貝」（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），白金漢宮與各界紛紛給予祝福，而梅根的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）得知小孫女順利出生的消息後也表示「非常高興」。

綜合外媒報導，梅根於美東時間4日11時40分產下小女兒，夫妻二人為她取名為莉莉貝．「莉莉」戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），以女王伊麗莎白二世與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

白金漢宮發出祝賀，提到所有王室家族成員都已知曉，「欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人（The Duke and Duchess of Sussex）的女兒出生」。英國首相強生（Boris Johnson）也在推特發文道賀，「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。」

而梅根的父親、現年76歲的前好萊塢燈光總監湯瑪斯，自哈利夫婦的婚禮以來，就未與他們有過交集，且由於先前與狗仔串通上演的一場「跟拍鬧劇」，與女兒徹底鬧翻，因此也從未看過2歲的孫子亞契（Archie）一面。

如今小孫女誕生，湯瑪斯也向英國《每日郵報》（DailyMail）發表聲明，「我很高興地宣布我的孫女平安健康地出生，我向她和她的母親致以我的愛和最美好的祝福。」

▲梅根小時候與父親湯瑪斯的合照。（圖／翻攝自Facebook／Thomas Markle）