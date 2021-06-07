科學家找到2種藥物！　「可抑制病毒、阻止感染」治療新冠有望

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情至今已在全球奪走逾300萬人性命，雖然最近有越來越多的疫苗問世，但疫苗並無治療作用，因此英美與日本的研究人員組成了一個團隊，試圖尋找治療新冠肺炎的解方。科學家研究發現，「頭花千金藤素」（Cepharanthine）和「奈非那韋」（Nelfinavir）能有效抑制新冠病毒。

▲科學家發現了2種能有效抑制新冠病毒的藥物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《醫學速報》報導，研究人員建立了一個篩選藥物的實驗系統，以協助他們找到治療新冠的良藥。該系統讓一種名為「VeroE6／TMPRSS2」的細胞，同時暴露於被實驗藥物和新冠病毒下，以觀察藥物是否能有效阻止病毒感染細胞。在這項研究中，研究人員成功找到了2種能有效抑制新冠病毒的藥物。

▲「頭花千金藤素」和「奈非那韋」有望成為治療新冠的良藥。（圖／翻攝自iScience官網）

這2種藥物分別是具有抗菌消炎、調節免疫作用的「頭花千金藤素」，和抗愛滋病藥物「奈非那韋」。「頭花千金藤素」可以阻止新冠病毒與細胞膜上的蛋白質結合，進而抑制病毒進入細胞，而「奈非那韋」則可抑制病毒複製所需的蛋白質，來阻止病毒在細胞內進行複製，進而斷絕感染。

研究人員認為，由於這2種藥物都具有不同的抗病毒機制，因此將它們聯合使用，可能對患者特別有效，計算模型預測，在治療中同時使用「頭花千金藤素」和「奈非那韋」，可將清除患者肺部新冠病毒的時間，縮短至4.9天。目前這2種藥物還未被推廣至臨床治療中，但此研究已證明了藥物的臨床潛力。

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