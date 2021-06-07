9歲兒在沙灘玩耍突然慘叫！　爸目睹他「皮膚像蠟一樣融化」嚇壞

This happened to my daughter three years ago on May bank holiday weekend. Ambulance to Liverpool children’s hospital after she stepped on remnants of a BBQ left in sand at a campsite. It was horrific. Please don’t leave smouldering embers anywhere https://t.co/KIVUhWgjEb — Susannah Streeter (@StreeterNews) June 2, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國默西賽德郡(Merseyside)一名9歲男童在沙灘上玩耍時，突然發出淒慘叫聲，之後腿便像「蠟碰到火一樣融化」，原來是他不小心踩到家人埋在沙中的烤肉架，緊急送醫後腿部因為重傷無法走路，還需要接受換膚手術。

當年9歲的男童威爾(Will Tyler)，去年6月1日與家人在福爾比海灘(Formby Beach)烤肉玩耍時，不小心踩到烤肉架而嚴重燙傷。父親托比(Toby)表示，他們把烤肉架埋在沙中冷卻，雖然有特別小心放置在離孩子比較遠的地方，沒想到仍造成意外。

托比表示，「孩子們跑來跑去時，我突然聽到威爾的慘叫聲，身為父母這是我這輩子都不會忘記的聲音，把威爾拉出來時，發現他腿上的皮膚像融化的蠟一樣不斷脫落」。

威爾後來被緊急送醫治療，在醫院待了9天後出院，但仍需要23小時穿著壓力襪並且不能走路。威爾表示，去年因為疫情的關係，導致家人被隔離無法來看望他，雖然情況很困難，不過所有醫護人員都對他很好，現在已經逐漸康復中，正在為當地兒童醫院募款，希望能幫助更多和他一樣的燒燙傷患者。

▼男童在沙灘上玩耍意外燙傷腿。（圖／示意圖／CFP）