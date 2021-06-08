8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯文哲：恐衝擊世界半導體

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（圖／新北市政府、台北市府提供）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

全國三級警戒將一路延至6月28日，由於確診數至今並未大幅下降，外界也憂心是否要到8月才能解除三級警戒。對此，台北市長柯文哲指出，台灣封城3週，世界半導體都會受影響；新北市長侯友宜則說，希望全台盡快達到6成國人都免疫。

柯文哲7日在台北市防疫記者會上表示，現在是要以最低成本進行三級警戒管制，撐到疫苗到台灣，因全島四級警戒封城執行難，台灣封城3週，世界半導體都會受影響，這不得了。

柯文哲指出，停工、封城，就是四級管制，依據過去經驗，如果宣布北市要封城，前一晚高速公路就塞車了，從武漢封城的例子可知，要封城講比較容易，執行上困難，只有雙北封沒有用，台灣是一日生活圈，要全島一起封。

侯友宜7日在新北市防疫記者會上表示，如果疫苗愈多、施打速度愈快，不要說是新北市，目前全國民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要量夠、施打速度夠快，要達到全國群體免疫6成，時間就會更快，疫苗覆蓋率才是重點。

對於新北市的確診數量稍微趨緩，侯友宜則說，不要去看一天的數據，要不斷去看趨勢的走向，不要說好像穩了，如果這樣那問題就更大，還要把疫情控制下來。

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