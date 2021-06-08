　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯文哲：恐衝擊世界半導體

▲侯友宜、柯文哲。（圖／新北市政府、北市府提供）

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（圖／新北市政府、台北市府提供）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

全國三級警戒將一路延至6月28日，由於確診數至今並未大幅下降，外界也憂心是否要到8月才能解除三級警戒。對此，台北市長柯文哲指出，台灣封城3週，世界半導體都會受影響；新北市長侯友宜則說，希望全台盡快達到6成國人都免疫。

柯文哲7日在台北市防疫記者會上表示，現在是要以最低成本進行三級警戒管制，撐到疫苗到台灣，因全島四級警戒封城執行難，台灣封城3週，世界半導體都會受影響，這不得了。

柯文哲指出，停工、封城，就是四級管制，依據過去經驗，如果宣布北市要封城，前一晚高速公路就塞車了，從武漢封城的例子可知，要封城講比較容易，執行上困難，只有雙北封沒有用，台灣是一日生活圈，要全島一起封。

侯友宜7日在新北市防疫記者會上表示，如果疫苗愈多、施打速度愈快，不要說是新北市，目前全國民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要量夠、施打速度夠快，要達到全國群體免疫6成，時間就會更快，疫苗覆蓋率才是重點。

對於新北市的確診數量稍微趨緩，侯友宜則說，不要去看一天的數據，要不斷去看趨勢的走向，不要說好像穩了，如果這樣那問題就更大，還要把疫情控制下來。

其他人也看了這些新聞...

行政院拍板：三級警戒延長至6／28
三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」
124萬劑日本AZ疫苗　蘇貞昌下令各縣市造冊「75歲↑優先打」

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打
新北17歲少年「騎車撞上砂石車」　頭破血流亡　
全民普發1萬現金？　蘇貞昌回應了
LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告特別預
館長辦范雲3+11「究責」投票　2.7萬人按怒4千留言戰翻
和碩員工洩露21歲女學生iPhone私密照！　Apple砸數
高端疫苗解盲倒數　知情人曝公布2點：沒有疫苗保護力比率
日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光全傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

全民普發1萬現金？蘇貞昌：錢是非常有限的

陳培哲請辭與蔡英文有關　他提3質疑：國產疫苗背後複雜政商關係

LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告特別預算

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯文哲：恐衝擊世界半導體

網傳「台灣只需少量疫苗」日本捐疫苗陰謀論　外交部晚間還原真相

張榮味爆「搶先打疫苗」享特權　雲林衛生局緊急回應了！

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

在家混遲早要還！柯文哲：三級延長也要讀書　成為時間管理大師

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

全民普發1萬現金？蘇貞昌：錢是非常有限的

陳培哲請辭與蔡英文有關　他提3質疑：國產疫苗背後複雜政商關係

LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告特別預算

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯文哲：恐衝擊世界半導體

網傳「台灣只需少量疫苗」日本捐疫苗陰謀論　外交部晚間還原真相

張榮味爆「搶先打疫苗」享特權　雲林衛生局緊急回應了！

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

在家混遲早要還！柯文哲：三級延長也要讀書　成為時間管理大師

快訊／京鼎今日快篩突喊卡！改9日進行

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

「幹籃哥」回來了　籃網葛瑞芬升空爆扣字母哥

LIVE／首批「日本組合式負壓隔離艙」今抵台　陳宗彥最新說明

股匯同樂！新台幣早盤升逾4分　來到27.67元

李智雅深V大開「露Bra」洩42歲真實體態　霸氣外露扮「黑化沈秀蓮」

從扛債人生走向財務自由　專家曝關鍵優化理財術

新北17歲少年「騎車撞上砂石車」！頭破血流亡　車身解體散落一地

高端打開跌停！股價仍下挫逾8％　台康翻黑跌1.5％

人造致命新冠病毒！　美科學家揭2大證據：「功能增益」是關鍵

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

張榮味爆「先打疫苗」　衛生局緊急回應

造謠台灣只需少量疫苗　外交部：扭曲日本誠意

全民普發1萬現金？蘇貞昌：錢是非常有限的

快訊／國民黨提「每人發1萬」　蘇貞昌明專案報告拚618三讀

三級警戒延至6／28　全國停課到7／2

快訊／柯文哲：台灣疫情跟泰國很像　剩一樣還沒發生就是「監獄」

LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告預算

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

柯文哲：三級延長也要訂讀書計畫　督促自己當時間管理大師

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯P：恐衝擊世界半導體

更多熱門

相關新聞

柯文哲：三級延長也要訂讀書計畫　督促自己當時間管理大師

柯文哲：三級延長也要訂讀書計畫　督促自己當時間管理大師

因應三級警戒延長，許多學校的實體期末考取消，大學指考也因此延期至7月底。台北市長柯文哲則在臉書上發文叮嚀學生，即使三級警戒延長，也要制定自己的讀書計畫，督促自己成為時間管理大師。

神祕巨響「8年前就發生過」　至今仍是謎！

神祕巨響「8年前就發生過」　至今仍是謎！

疑染疫死卻不到場　北市急修改SOP

疑染疫死卻不到場　北市急修改SOP

雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

新光鋼鐵捐抗原快篩檢測　力挺台大金山醫護

新光鋼鐵捐抗原快篩檢測　力挺台大金山醫護

關鍵字：

封城柯文哲侯友宜台北新北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面