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音響玩家遇上「百年日系家電精品」也沉迷！全面提升「家庭劇院」打造幸福天倫時光

▲音響玩家遇上「百年日系家電精品」也沉迷！全面提升「家庭劇院」打造幸福天倫時光。（影／ETtoday）

▲▼ 職人,匠心,儀式感,天倫樂,傳承,家庭劇院,三菱電機家電。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲砸下不少重本在家庭劇院的音響狂熱者，也選擇信賴的電機家電品牌，細心呵護這個對於全家人來說備受重要的空間。（圖／擷取自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

如何入門成為俗稱「發燒友」的音響狂熱者，每位玩家的背後都有不一樣的精彩故事，有玩著玩著成為專業音響職人的，甚至為了呵護精心打造的視聽環境，也有職人在挑選相關設備時，意外體驗到匠人工藝的質感與美好，從此更成為特定3C家電品牌的追隨者。

承襲過往與母親的天倫時光　全靠百年日系家電細心維護

現居基隆的毛先生，從小跟著媽媽聽音樂，笑稱自己花俏的他，耳朵不甘心只滿足於從一般喇叭流瀉出的音符曲調，自國中開始玩隨身聽，當兵退伍後更是朝著專業音響這條不歸路走去。如今身為工程師的毛先生笑說，「玩音響的，那些線材、電材一次買下去，5位數、6位數都有可能」。令所有玩家羨慕的是，熱愛音樂的他，目前還有一個近6坪大的家庭劇院任他配置，跟了他最久的一對錄音室級主動式設備，是他每每欲享受極致音質細節的首要之選，精心挑選的投影設備，更述說著他傳承自母親，樂於與孩子們盡情享受視聽饗宴的天倫時光。

「過去住台北沒有辦法這麼瘋狂，也是搬到基隆，才有這樣的空間。」然而基隆長年多雨潮濕，要如何好好照顧這些串起一家人情感記憶的家庭劇院設備，也曾是毛先生苦思許久的問題。「搬來基隆時還想說沒預期中的濕，過沒多久發現不對勁，就去日本一次扛了3台除濕機回來。」喜歡跑日本、在當地購入3Ｃ產品的毛先生，在選擇保養、維護家庭劇院空間時，很自然地便以「匠心精神」深植台日人心的三菱電機家電做為首選，這個動作，無意間也流露出自己對於任何家庭設備的高規格眼光。

▲▼ 職人,匠心,儀式感,天倫樂,傳承,家庭劇院,三菱電機家電。（圖／擷取自ETtoday影片）
▲三菱電機家電的穩定度與高品質，讓出門上班的毛先生放心地開啟3台除濕機全力守護居家空間。

毛先生帶著不誇張的神情笑說，3台除濕機通通放在家庭劇院，一天24小時全天運行，每天下班回到家，迎接他們的就是全滿的水量。被基隆的濕氣ㄐ震攝，卻也從此臣服於三菱電機的品質與安全。上班前開啟除濕機，下班回來與家人置身於舒爽宜人的視聽空間，讓毛家人一往舒適的躺椅坐下，玩樂談笑間，怎麼樣都捨不得走出房門。

超靜音空調不打擾休憩的溫柔　耳朵敏感的發燒友也臣服

然而時序若到夏天，以黑布遮光的劇院空間和持續運作的投影、音響設備，加上外頭蒸騰的熱氣，都讓毛先生發現，難以繼續在這裡放鬆聽音樂，更遑論帶領孩子一同感受。想安裝室內空調，然而一般室內空調幾乎無可避免的雜音，對於極為挑剔的專業音響玩家來說也絕對無法忍受，但毛先生仍是對三菱電機品牌投注相當的信任與傾心。運轉時仍保持19分貝超靜音的三菱電機空調，自2年前安裝至今，都不曾讓毛先生與家人在歡聚時分心。獨創業界的Easy Clean簡易清潔可拆式結構，不僅大大節省拆洗時間，透過濾網也能輕鬆地過濾掉黴菌與過敏原，即使久處密閉的視聽空間，也能隨時享有新鮮清新的空氣

▲▼ 職人,匠心,儀式感,天倫樂,傳承,家庭劇院,三菱電機家電。（圖／擷取自ETtoday影片）
▲維持超靜音的空調，是許多像毛先生這樣的音響玩家，在選擇空調上的極度堅持。

潔淨冰箱營造幸福夏日　吃食小細節也要寵愛全家

「一直以來，特定設備選用三菱電機的產品，是我很堅持的。」以純正日本品質營造出的居家風貌，不難察覺毛先生一家對於家庭氛圍與生活價值的追求，而這樣對日常質感的堅持，也反應在食物收納儲藏與吃食上。酷暑季節，寵愛孩子的毛先生經常會使用三菱電機冰箱的精密製冰盒，輕鬆快速地製出冰塊，幫孩子們消暑。令毛先生印象深刻的還有全庫式獨立隔間，即使將各種食物冰在同個冰箱，也不怕味道流竄沾染，力求在各色飲食上也要維持宛如音質般的純淨。

▲▼ 職人,匠心,儀式感,天倫樂,傳承,家庭劇院,三菱電機家電。（圖／擷取自ETtoday影片）
▲在日常的吃食細節上，三菱電機冰箱也為維持食物的乾淨度與原味做好嚴密把關。

30年吸塵器使用至今　見證百年品牌的精細工藝

令人會心一笑的是，在家事清潔上，毛家雖然也有現今居家必備的掃地機器人，卻被毛先生「勒令」不得進入設計精巧的家庭劇院空間，直呼怕弄壞設備「不放心」。但家人休閒時光相當倚賴的空間該如何維持潔淨？只見毛先生獻寶似地拿出已使用30多年的三菱電機吸塵器，「這款用到現在連集塵袋都還買得到。」毛先生禁不住讚嘆，「平常拿著它清潔，吸力也還很夠用。」從父母親那輩接手的吸塵器，對於毛先生來說，就如同現在為孩子們精挑細選的各樣設備，無一不希望三菱電機「百年品牌」的精細工藝、體貼人心的設計巧思，能繼續陪孩子走更長遠的路。

▲▼ 職人,匠心,儀式感,天倫樂,傳承,家庭劇院,三菱電機家電。（圖／擷取自ETtoday影片）
▲家中裡裡外外幾乎都被三菱電機系列產品給包圍，足見毛先生一家對於其品質的信賴與肯定。

專屬於毛家人一天的開始，從挑選CD、打開音響和相關設備聯網、關上落地窗、開啟空調、到離開家庭劇院、開啟除濕機，打開冰箱製冰盒做杯冰飲、再手持吸塵器回房打掃，這一連串的儀式感堆疊出幸福厚度。然而，即使是百年日本家電精品的愛用者，「其實我很少看到三菱電機的廣告。」毛先生想了想也好奇，「不過這也讓我感覺品牌很專注的想把東西做好的心。」抱持著百年匠心，維繫每一處專業細節的日系企業，或許這正是打動同為專業玩家與職人的最深關鍵。

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