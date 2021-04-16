　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

珍惜最愛的人　MEの匠心真感情之作：Easy Clean簡易清潔設計

▲▼ ME三菱電機 。（圖／三菱電機提供）

▲ 三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，打造真感情的風。

圖、文／三菱電機提供

春暖花開的好日子，有沒有約珍惜的人出門走走呢？ME與太太欣賞了美麗的櫻花，也希望之後能去看看台灣的花季。俗話說，每個職人背後，都有一位珍惜之人。ME最珍惜的太太也對三菱電機空調奉獻良多呢！說到她，就不能不提ME以太太為靈感打造的體貼功能。

▲▼ ME三菱電機 。（圖／三菱電機提供）

MEの真感情，全心全意敞開

怎樣能算是一台「體貼使用者的空調」？ME認為不只要功能強勁，更要站在使用者的角度思考。自從觀察到太太打掃的煩惱，很難擦到扇葉和冷氣內部，總是花很多時間也擦不乾淨，ME決心研發能夠「完全敞開清潔」的專利功能。沒錯，就是你們已經很熟悉的Easy Clean簡易清潔設計

▲▼ ME三菱電機 。（圖／三菱電機提供）

MEの專利設計，只為體貼你

雖然坊間有許多主打自動清潔的空調，但清潔這種事還是要「眼見為憑」才安心。太太說為了珍惜的家人，想親手擦去任何可能危害空氣品質的雜質，這句話深深地植入MEの職人之心。太太對家人的愛、ME對太太的珍惜之情，透過Easy Clean簡易清潔設計，轉化為三菱電機空調將每一位使用者視為家人的「體貼專利」，這就是Mitsubishi Electric真感情の風！
不只讓清潔打掃更Easy，乾淨無染的空調機體更能減少耗能，經過日本三菱電機空調測試，可以達到約30%節能效果，連荷包都一起體貼了！

▲▼ ME三菱電機 。（圖／三菱電機提供）

MEの匠心，用做得最好的事，珍惜最愛的人

ME一心鑽研體貼人心的空調，讓乘載著真感情的風在世界各地吹拂。三菱電機的職人們，各個投注自己的真情，才有三菱電機空調的多項專利研發：Easy Clean簡易清潔設計DBC奈米複合塗層奈米白金抗菌濾網⋯⋯背後都各有故事，未來，再一一為台灣的大家介紹吧。

▲▼ ME三菱電機 。（圖／三菱電機提供）
▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

【加LINE跟ME聊聊天：https://bit.ly/3rAEDa4
ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

【ME桑 匠心獻禮：https://reurl.cc/zb7Ae6
即日起買指定空調，現折２０００元，再送好禮二選一！

看更多三菱電機空調職人ME桑故事：
https://reurl.cc/xgklEL

ET快訊
荳荳很相信何孟遠慘遭背叛！知情好友曝近況
快訊／國一北上3車連環撞！小貨車翻覆駕駛夾困回堵10公里
兒半夜燒到39.9度衝急診　醫師1句話讓他嚇壞：我想退掛
1元爽玩劍湖山！姓名「和3字同音」門票299元
快訊／王定宇台南服務處遭潑漆！警急追幕後兇手

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

珍惜最愛的人　MEの匠心真感情之作：Easy Clean簡易清潔設計

Coway「寵物型」空氣清淨機在台上市　連底座都有濾網

E3 2021電玩展攜手媒體　以全線上舉辦希望保持領導地位

SONY發表Xperia 1 III、5 III以及10 III 　拍照、音樂與螢幕技術是重點

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

珍惜最愛的人　MEの匠心真感情之作：Easy Clean簡易清潔設計

Coway「寵物型」空氣清淨機在台上市　連底座都有濾網

E3 2021電玩展攜手媒體　以全線上舉辦希望保持領導地位

SONY發表Xperia 1 III、5 III以及10 III 　拍照、音樂與螢幕技術是重點

貴婦菜市場買肉「討2次塑膠袋」　老闆見1眼神心涼了：我的原罪

人妻結婚10個月被抓去關　出來老公跑了！氣喊「被洗腦才嫁」

南韓驚傳「首位」國會議員確診新冠！疑遭秘書感染

卡普空宣布推出《惡靈古堡4：VR》　將於Oculus平台進行首發

白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

還有5000點！他急求花旗現金紅利「耗點方法」　網推4神招秒用光

隱匿牛結節疹疫情可罰100萬　陳吉仲：北部15萬頭牛列入高風險

快訊／國一北上彰化段3連撞！小貨車翻覆駕駛夾困　回堵10公里

墜5米深邊坡！他夜騎衝路旁石墩　吊車搶救：酒測值1警消驚呆

25億隻暴龍地球趴趴走！　美最新研究：稱霸數百萬年還能活到28歲

3C家電熱門新聞

Coway「寵物型」空氣清淨機上市

Xpeira 1 III三款新發表機懶人包

Yahoo奇摩知識+宣布關閉！傳奇掰了

HTC首場VIVECON確認有新品

MEの匠心真感情之作：Easy Clean

E3 2021首度改為全線上舉辦

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

電話費率調降66%的真相

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

3C達人5招教你破解山寨AirPods

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

AirPods Pro新手入門技巧大全！　一次學會如何操控你的時尚配件

更多熱門

相關新聞

三菱電機招募ME粉祭出日月潭涵碧樓住宿券

三菱電機招募ME粉祭出日月潭涵碧樓住宿券

三菱電機一直以來都是以『匠心』作為品牌的核心價值，一系列的ME職人影片更是深得人心，更證明對於產品品質的嚴格要求。常言道好東西就是要與大家分享的心態，三菱電機與《ETtoday新聞雲》合作，推出《MEの夢想家》的三菱電機粉絲招募計劃。

交給ME匠心打造的隱形守護

交給ME匠心打造的隱形守護

LOLM新秀「ME魔競」搶下第四

LOLM新秀「ME魔競」搶下第四

「蕭敬騰師弟」謝章穎新造型飆戲

「蕭敬騰師弟」謝章穎新造型飆戲

MEの新年新希望

MEの新年新希望

關鍵字：

三菱電機MEEasyClean

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

采子說謊斷送演藝事業！老闆撤留言

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面