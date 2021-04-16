珍惜最愛的人　MEの匠心真感情之作：Easy Clean簡易清潔設計

▲ 三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，打造真感情的風。

圖、文／三菱電機提供

春暖花開的好日子，有沒有約珍惜的人出門走走呢？ME與太太欣賞了美麗的櫻花，也希望之後能去看看台灣的花季。俗話說，每個職人背後，都有一位珍惜之人。ME最珍惜的太太也對三菱電機空調奉獻良多呢！說到她，就不能不提ME以太太為靈感打造的體貼功能。





MEの真感情，全心全意敞開

怎樣能算是一台「體貼使用者的空調」？ME認為不只要功能強勁，更要站在使用者的角度思考。自從觀察到太太打掃的煩惱，很難擦到扇葉和冷氣內部，總是花很多時間也擦不乾淨，ME決心研發能夠「完全敞開清潔」的專利功能。沒錯，就是你們已經很熟悉的Easy Clean簡易清潔設計。

MEの專利設計，只為體貼你

雖然坊間有許多主打自動清潔的空調，但清潔這種事還是要「眼見為憑」才安心。太太說為了珍惜的家人，想親手擦去任何可能危害空氣品質的雜質，這句話深深地植入MEの職人之心。太太對家人的愛、ME對太太的珍惜之情，透過Easy Clean簡易清潔設計，轉化為三菱電機空調將每一位使用者視為家人的「體貼專利」，這就是Mitsubishi Electric真感情の風！

不只讓清潔打掃更Easy，乾淨無染的空調機體更能減少耗能，經過日本三菱電機空調測試，可以達到約30%節能效果，連荷包都一起體貼了！

MEの匠心，用做得最好的事，珍惜最愛的人

ME一心鑽研體貼人心的空調，讓乘載著真感情的風在世界各地吹拂。三菱電機的職人們，各個投注自己的真情，才有三菱電機空調的多項專利研發：Easy Clean簡易清潔設計、DBC奈米複合塗層、奈米白金抗菌濾網⋯⋯背後都各有故事，未來，再一一為台灣的大家介紹吧。



▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

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