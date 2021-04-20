獨／雞排祈雨發放時地曝！霸氣老闆加珍奶：送牛排會下大一點嗎

▲台中暖心洗車業者祭雞排文求雨，有下就送100份。（圖／陳小白授權提供）



記者游瓊華／台中報導

中南部水情拉緊報，大台中供五停二措施讓餐飲業、洗車業者苦撐，台中一家洗車業者陳小白日前在臉書PO出「祭雞排」祈雨，前天（18日）日月潭下雨、昨日（19日）台中也有網友回報出現零星降雨，網友也紛紛敲碗詢問何時發雞排。陳小白也接受《ETtoday新聞雲》訪問，霸氣宣布26日晚間7點，在洗車店門口發雞排，加碼送珍奶，但為避免混亂，會發放號碼牌，一人限領一次！

陳小白本名陳俊霖，曾因給五寶爸工作、代步機車而被網友稱作霸氣洗車場老闆，因擔心若繼續缺水甚至可能「供四停三」，在官方粉絲團貼出祭雞排文，「即日起到4月25日止，台中只要任何一天任一地區下雨，就在4月26日指定地點發放雞排，份數共計100份！」此外，文章分享若破100次，就送珍奶，現在兩樣都達標，陳小白回應，「通通送！」

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▲「雞排祈雨」奏效，台中霸氣洗車店老闆公布26日晚間七點在店門口發放雞排跟珍奶。（圖／記者游瓊華攝）



至於被問到，雞排祈雨有效，之後還要繼續辦嗎？陳小白笑著說，「下次考慮送牛排！這樣雨會不會下大一點，哈哈！」但仍強調，自己只是小小洗車業者，辦這活動除了希望天降甘霖，也要呼籲大家共體時艱，節約用水度過難關！