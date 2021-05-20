實驗證實有效降低新冠病毒存活率達99.4%！三菱電機獨家空淨技術　守護全家健康每月只要23元

▲三菱電機用匠心守護大家健康，以獨家註1Plasma Quad技術抑制病毒、異味孳生。（圖／翻攝自三菱電機官網，下皆同）



科技中心／綜合報導



新冠肺炎肆虐一年多，儘管疫情稍有趨緩，但不穩定的因素讓民眾還是會關注防疫相關產品。其中空氣品質也是普遍消費者關心的環節。為了不讓外出奔波的人把病毒帶回家，更要讓室內空氣品質Level Up，減少過敏原、抑制細菌病毒孳生，讓回到家成為最舒服的享受，這時候就讓三菱電機用匠心守護大家健康，以獨家註1Plasma Quad技術打造居家乾淨空氣。



三菱電機以獨家註1Plasma Quad 技術在眾品牌中脫穎而出，根據官網資料顯示，搭載於空清循環扇的Plasma Quad技術為三菱電機於2012年開發的獨家註1空氣清淨技術，其中靜電集塵裝置會於充電後形成電場、放電空間，當空氣進入裝置後會讓其中微塵粒子、浮游菌表面帶有電荷。這些帶電的塵埃粒子會被吸引至正負電荷相反的集塵極上，達到捕捉效果。



在疫情肆虐的期間，三菱電機表示Plasma Quad 技術經實驗證實可有效降低新型冠狀病毒（SARS-CoV-2註3）的存活率達99.4%註2，其餘病毒也有高達99%的抑制效果。對於每天都要在外面奔波、又害怕把其他地方病毒帶回家中的消費者來說，三菱電機空清循環扇無疑是居家健康的好幫手。

▼獨家Plasma Quad技術降低病毒存活率的概念圖。



▼使用Plasma Quad技術 降低新型冠狀病毒存活率之結果註4。



在台灣人口密度高，造就都市大樓、公寓比肩而行，大馬路上飄進的汽機車廢氣味、沒有對外窗的老舊公寓，都會讓室內髒空氣不斷循環累積、細菌病毒孳生，悶臭的氣味不僅讓人心情煩躁，長久下來更會影響身心狀況。而三菱電機空清循環扇中的「Plasma Quad D電漿技術」裝置，以其多孔質陶瓷過濾器吸附甲醛等異味成分，經觸媒分解作用後，可以將異味分解成低臭、無味成份，達到80%異味抑制效果保持空氣清新。此外，品牌資料同時顯示能因應PM2.5去除99%的2.5微米(µm)以下懸浮粒子，讓鼻子不再癢癢、過敏原Out。



除了能還給居家乾淨的空氣品質外，該產品更以「3大省」著稱！對於許多家庭而言現在房子真的居大不易，空間安排上更要費心，三菱電機空清循環扇可安裝於既有建築的天花板、牆面中，無需風管安裝就能輕鬆加裝，擁有不佔用地面面積的「省空間」特色，對於有長輩、小寶貝的家庭來說，更不會絆倒產生不必要的意外；第二省則是「耗材超級省」靜電集塵機組6個月只需清水沖洗一次，約10年才需要更換濾網，省下的耗材費用十分可觀；最後，對於需要維持空氣品質的機器來說，24小時不中斷已經是基本盤，三菱電機空清循環扇就算每天開著，平均電費也只需要23元註5，半杯不到的手搖飲費用就能照顧好空氣品質，替荷包大省特省。

▼三菱電機空清循環扇簡約外型加上3大省特性，輕鬆照顧好居家空氣品質。



▼三菱電機空清循環扇體積小巧，不占用地面空間，深受許多飯店、企業喜愛。



正因為獨家註1Plasma Quad技術加上3大省特性，讓許多飯店、企業以及家庭都信任三菱電機出品，現在就跟著三菱電機匠心所打造的空清循環扇，將病毒、過敏原降至最低，一同照顧居家空氣、珍惜身邊所愛的人。

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註1：係指空氣清淨裝置採用帶狀放電電極技術， 2021年4月13日本公司調查結果。

註2：此為使用搭載Plasma Quad技術之測試裝置所得到的實證結果，並非產品與實際使用環境下的效果。

註3：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，簡稱：SARS-CoV-2，一種造成嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 的冠狀病毒。目前尚未針對其他變種病毒株進行實證。

註4：出處：一般財團法人日本纖維製品品質技術中心神戶測試中心《放電裝置的抗病毒性測試結果報告書》。

註5：（試算條件）機器運轉條件：JC-10KR-TWN，弱運轉（60Hz）；機器運轉時間：1天24小時、1個月30天；電費基準單價：3.52元/ 度。