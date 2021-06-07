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全民打疫苗不能選廠牌？陳時中正面回應「現在只有AZ，沒得選」

記者許力方／綜合報導

全民開始免費施打疫苗，外界質疑，接下來民眾恐怕沒有選擇疫苗廠牌的權利，指揮中心7日指出，未來疫苗不會開放自費施打，全部納入公費體系，指揮官陳時中說，目前只有一種，是AZ，但未來若有多種廠牌來台，會尊重大家的選擇。同時，首批莫德納疫苗已完成封緘，最快9日開打，第一波釋出的7萬劑鎖定第一類醫事人員中風險最高對象接種。

5月11日爆發社區感染以來，全台確診數已破萬人，原定6月14日解封第三度延長至6月28日，被視為唯一解套的疫苗，目前已完成採購並簽約的有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，以及經由COVAX分配的476萬劑。截至7日止，包括日本已確定到手的AZ疫苗211.6萬劑，美國日前宣布將提供台灣75萬劑疫苗，但廠牌、到貨時間未定。

▲▼0606流行疫情指揮中心記者會。(圖／指揮中心提供)

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▲全民免費接種不能選廠牌？陳時中回應：現在只有AZ，沒得選。(圖／指揮中心提供)

▲▼日本政府提供124萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗抵台,AZ,疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

▲▼日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

▲日本政府提供124萬劑AZ疫苗抵台，食藥署檢驗封緘拚11日完成。（圖／指揮中心、食藥署提供）

陳時中7日提到，對於一到三類是因為接觸病毒時間長，才會先開放，之後才是高染病可能性的長者，接下來才會逐步往下開放。至於未來都不會開放自費施打疫苗，全部納入公費體系，也會在施打到一定數量時逐步向下開放，不會等到特定族群打完才會往後開。

外界質疑未來民眾沒有選擇疫苗的權利？陳時中指出，接種疫苗還是要在接種者知情的情況下，目前來講，國內也只有AZ一種疫苗「所以也沒得選」，未來的話「有多種讓你選」，能遇到的情況會是施打的地點不是自己適合的，或是時間可能會延遲，但指揮中心會尊重大家的選擇。

國內先後收到15萬劑莫德納疫苗和日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，指揮中心6日研擬要調整公費接種順序，因日本捐贈的124萬劑AZ疫苗正在進行封緘，估計11日完成。陳時中指出，由於疫苗數目相對較多，已經預先設定接種目標族群，除原開放接種的第一至三類醫護人員與防疫一線人員，也將納入長照、社福機構人員與其照顧者，75歲以上長者、洗腎患者等重症高風險對象。

▲▼莫德納疫苗抵台，航班抵達。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼7日起全民免費疫苗，首批15萬劑莫德納抵台。（圖／記者張榮恩、湯興漢攝）

▲▼新北市政府於江子翠重劃區所設立，佔地1200坪超大型疫苗接種暨快篩站今天啟用。一早便有不少透過線上預約的市民前來進行快篩，而新北市長侯友宜也到現場進行視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼莫德納合格標籤。（圖／食藥署提供）

▲莫德納封緘進度提前完成，預估最快9日開打7萬劑。（圖／食藥署提供）

目前我國僅有AZ、莫德納通過EUA，但食藥署長吳秀梅日前證實，本周預計通過BNT與嬌生的EUA，美國提供的疫苗包含上述品牌可期。此外，5月28日抵台的首批15萬劑莫德納疫苗，進度提前至7日完成檢驗封緘，由於需保存溫度較低、分配稍耗時，力拚9日開打。

指揮中心預計，本周就會將7萬劑莫德納先行配發，提供第一類醫事人員的風險1、2級對象接種，包括責任醫療院所的一線工作人員，目前評估人數約7萬人，在醫療機構裡面施打疫苗。發言人莊人祥補充，剩餘疫苗會先保留作為這些人第二劑接種使用，或者等待第二批莫德納疫苗到貨之後再發配。

另外可施打對象還有關鍵設施及產業國防必要人員，這類對象是為了維持社會運作，還有部分打完第一劑到12週需接種第二劑人員，另也會提供大學指考工作人員約3000人，維持考場安全。

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▲▼六都疫苗接種率。（圖／王譯萱）

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