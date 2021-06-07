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陳亭妃：65歲以上重大傷病、洗腎者應納入優先施打對象

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲陳亭妃建議，65歲以上有重大傷病卡的長者、洗腎者應該優先施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，台灣累計死亡人數超過250人，死亡率達2.3%，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳研判，此次感染族群以中高齡長者為主，且幾乎都有慢性潛伏疾病。民進黨立委陳亭妃建議，除了75歲以上長者優先接種外，65歲以上有重大傷病卡的長者，以及洗腎者也應該優先施打。

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後，就能開始配撥施打，行政院長蘇貞昌7日表示，基於降低重症機率，保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等。

對此，陳亭妃7日說明，她近日接獲許多陳情，並且立即向衛福部反映，為了降低疫情衝擊，除了75歲以上的長者優先接種外，建議65歲以上有重大傷病卡的長者，以及洗腎者也應該優先施打。

陳亭妃表示，新冠肺炎在長者的死亡率較高，屬於極高風險，行政院先前也指示，針對最新疫苗要將75歲以上長者、養護機構的排序優先。

陳亭妃說，她的辦公室及服務處也接到地方基層很多反映的聲音，希望可以重新評估其他長者施打的順序，讓65歲以上領有重大傷病卡的長者及洗腎者，也可以列為優先接種的對象，以減低死亡的案例。

陳亭妃指出，根據統計，截至6月6日為止，確診者中年紀超過60歲以上共有3606名，其中有1227例為重症患者，百分比高達34%，亦即60歲以上確診者3人就有1人為重症，「這個比例之高，不讓75歲以上及有重大傷病的長者先打不行」。

陳亭妃也說，還有醫護人員家屬向她陳情，認為現在有不少醫護人員，擔心把病毒帶給家人，也害怕家人被貼標籤，但又找不到可臨時租屋的處所，他們認為解決此事唯一的方法，就是讓醫護人員家屬盡快接種，讓他們無後顧之憂。

陳亭妃說明，衛福部原本公告自5月3日起，開放醫療人員同住者可接種，但指揮中心希望將疫苗優先讓更需要的人施打，並在5月27日宣布取消這樣的次序，她已將醫護人員的聲音轉告衛福部，希望讓醫護人員及其同住家人更安心。

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