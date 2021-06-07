陳亭妃：65歲以上重大傷病、洗腎者應納入優先施打對象

▲陳亭妃建議，65歲以上有重大傷病卡的長者、洗腎者應該優先施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，台灣累計死亡人數超過250人，死亡率達2.3%，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳研判，此次感染族群以中高齡長者為主，且幾乎都有慢性潛伏疾病。民進黨立委陳亭妃建議，除了75歲以上長者優先接種外，65歲以上有重大傷病卡的長者，以及洗腎者也應該優先施打。

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後，就能開始配撥施打，行政院長蘇貞昌7日表示，基於降低重症機率，保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等。

對此，陳亭妃7日說明，她近日接獲許多陳情，並且立即向衛福部反映，為了降低疫情衝擊，除了75歲以上的長者優先接種外，建議65歲以上有重大傷病卡的長者，以及洗腎者也應該優先施打。

陳亭妃表示，新冠肺炎在長者的死亡率較高，屬於極高風險，行政院先前也指示，針對最新疫苗要將75歲以上長者、養護機構的排序優先。

陳亭妃說，她的辦公室及服務處也接到地方基層很多反映的聲音，希望可以重新評估其他長者施打的順序，讓65歲以上領有重大傷病卡的長者及洗腎者，也可以列為優先接種的對象，以減低死亡的案例。

陳亭妃指出，根據統計，截至6月6日為止，確診者中年紀超過60歲以上共有3606名，其中有1227例為重症患者，百分比高達34%，亦即60歲以上確診者3人就有1人為重症，「這個比例之高，不讓75歲以上及有重大傷病的長者先打不行」。

陳亭妃也說，還有醫護人員家屬向她陳情，認為現在有不少醫護人員，擔心把病毒帶給家人，也害怕家人被貼標籤，但又找不到可臨時租屋的處所，他們認為解決此事唯一的方法，就是讓醫護人員家屬盡快接種，讓他們無後顧之憂。

陳亭妃說明，衛福部原本公告自5月3日起，開放醫療人員同住者可接種，但指揮中心希望將疫苗優先讓更需要的人施打，並在5月27日宣布取消這樣的次序，她已將醫護人員的聲音轉告衛福部，希望讓醫護人員及其同住家人更安心。

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