新版疫苗接種順序研擬中　6／15日本AZ疫苗開打同步上路

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發本土疫情，長照機構、長者為重症、死亡高風險對象，中央流行疫情指揮中心研擬調整新冠疫苗公費接種順序，並隨著6月15日日本捐贈AZ疫苗開打上路實施，屆時除第一類至第三類優先對象維持開放，包含長照、75歲以上長者、洗腎病人、關鍵設施國防等必要人員、大學指考工作人員都會列入排序並同步開放接種。

台灣4日接獲日本捐贈124萬劑AZ疫苗，正在進行檢驗封緘，估計11日完成。指揮中心指揮官陳時中今表示，估計15日可以開打。

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由於疫苗數目相對較多，已經預先設定接種目標族群，陳時中說明，除原開放接種的第1~3類醫護人員與防疫一線人員，也將納入長照、社福機構人員與其照顧者，75歲以上長者、洗腎患者等重症高風險對象。

另外可施打對象還有關鍵設施及產業國防必要人員，這類對象是為了維持社會運作，還有部分打完第一劑到12週需接種第二劑人員，另也會提供大學指考工作人員約3千人，維持考場安全。

發言人莊人祥補充，目前國內疫苗接種對象仍維持現行10類順序，且僅開放1~3類對象接種，本週疫苗接種諮詢小組將再開會討論，將前述對象排出順序，同步於6月15日開打。