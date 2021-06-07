美國贈台75萬劑疫苗掀「陰謀論」！藥師揭疑點：軍機載走什麼？

▲美國參議員訪問團搭乘軍機旋風訪台，卻僅宣布捐贈疫苗給台灣，引發討論。（圖／記者翻攝ETtoday新聞雲直播）

記者閔文昱／綜合報導

美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣，一抵台就在記者會宣布，美國將贈與台灣75萬劑疫苗。對此，藥師林士峰疑惑，「為什麼僅是宣佈消息，需要特地使用軍用運輸機？」甚至懷疑「軍用運輸機是不是載了什麼走」？意外掀起討論。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（ChristopherAndrew Coons, D-DE） 一行10人6日搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣，上午7時19分抵達松山機場，由美國在台協會處長酈英傑及外交部長吳釗燮接機。達克沃絲更宣布，在和美國白宮官員討論數周後，「我很高興地說，台灣將收到 75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分。」

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▲ 3位美國參議員搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣 。（圖／記者李毓康攝）

藥師林士峰6日在臉書發文表示，他感謝美國發揮世界老大哥的胸懷，願意將疫苗釋出給世界上那麼多需要疫苗的國家，不過在看到新聞的時候，他整理了2項重點，「首先，台灣這75萬劑疫苗是在美國打算釋出到亞洲的700萬劑疫苗裡面。其次，美國使用軍用運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，預計在台停留3小時。」

對此，林士峰疑惑，「為什麼僅僅只是宣佈消息，需要特地使用軍用運輸機？而且看起來是以訪問多國的方式進行著。如果是單純帶來消息，現在世界上應該有更多的簡易方式，比如6月3日我們看到新聞，就已經知道美國的善行了。」

▲總統蔡英文接見美國參議員訪台團。（圖／資料照）

文章曝光後，馬上就吸引了不少網友討論，其中有網友留言，「早上看電視新聞，就是覺得奇怪，既然是COVAX平台分配好的，這三尊老公啊標是來幹嘛的？難不成是有代價請來演戲一下的嗎？」而林世峰也回應，「我覺得比較怪的是軍用運輸機，是不是載了什麼走…」引發陰謀論爭議。

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