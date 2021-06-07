台北還有人不戴口罩　阮昭雄怒：北市竟不知12天前中央早公告

▲民進黨市議員阮昭雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國內疫情嚴峻，民進黨台北市議員阮昭雄7日揭露，針對未戴口罩外出的民眾，中央流行疫情指揮中心公告直接開罰，但台北市警察局卻依然要先行勸導，經勸導不聽才開罰。他氣憤地說，「有關單位包括警察局、衛生局、法務局竟然都不知道中央在5月26日就有公告訊息，至今全都以為要經勸導才能開罰，平白增加行政負擔。」

阮昭雄表示，近期收到許多民眾反映看到其他人外出未戴口罩，他向警方舉發要求開罰，警察局卻都回覆要先勸導，經勸導不聽者才能開罰。

不過，阮昭雄表示，事實是5月26號指揮中心就已公告，民眾外出若沒戴口罩，將不勸導，直接開罰。他指出，執法單位推託沒收到中央公文，但其他縣市早已按照中央公告，立即開罰，台北市的不作為顯見官僚心態。

此外，阮昭雄強調，更扯的是，有關單位包括警察局、衛生局、法務局竟然都不知道中央在5月26日就有公告訊息，至今全都以為要經勸導才能開罰，平白增加行政負擔。

他表示，疫情期間幾乎什麼事都跟警政單位有關，要抓口罩製造違法，又要捉不戴口罩的人，若連戴口罩都要警察勸導，不啻是加重社會整體防疫負擔，又讓基層警員同仁承擔更多風險。

因此，阮昭雄要求台北市政府比照中央和各地方政府，針對未戴口罩的民眾採取立即開罰的措施，才能有效遏阻未戴口罩的狀況，加強防疫能量，減少防疫破口。

▼民進黨市議員阮昭雄表示，中央早在5月26日就公告，民眾未戴口罩，不須先勸導，即可直接開罰。（圖／阮昭雄提供）

