台北高雄都輸了！「最會打疫苗」縣市出爐　圖解22縣市接種情況

▲六都COVID-19疫苗施打狀況。

記者黃君瀚／綜合報導

台灣本土新冠疫情嚴峻，根據衛福部疾管署最新COVID-19疫苗施打數據，全國22縣市中，以台北市12萬8187人完成接種為最多，其次為新北市11萬5207人；不過若考量市民人口數，馬祖（連江縣）表現顯得鶴立雞群，接種率達9.95%，是排第二名台北市的2倍。

疾管署7日公布全國各縣市施打COVID-19疫苗統計資料，截至今（2021）年6月6日，六都接種人數分別為台北市12萬8187人、新北市11萬5207人、桃園市6萬7254人、台中市8萬5620人、台南市4萬2761人、高雄市8萬5770人。

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若同時考量各縣市人口數，換算疫苗接種率後，連江縣以9.95%遙遙領先全國，之後4名依序是台北市4.97%、嘉義市4.46%、花蓮縣3.60%、台中市3.04%。

▲省轄縣市COVID-19疫苗施打狀況。

值得一提的是，目前各縣市疫苗分配數量不一，有9個行政區庫存早已全數打光，仍在苦等下一次配送，分別是新北市、高雄市、新竹縣、新竹市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣和南投縣。

數據顯示，經過周末2日全國COVID-19疫苗配送數字仍維持72萬4900劑，接種人數則提升至69萬9187人。中央疫情流行指揮中心指出，外購的15萬劑莫德納疫苗會先派發7萬劑，預計9日開打；日本贈124萬劑AZ疫苗預估最快15日開打。