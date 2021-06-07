「今天數據才是真的疫情！」　醫樂觀預測6／28可解封降級

▲中央流行疫情指揮中心今天公布新增215例本土。(圖／指揮中心提供)

記者蔡玟君／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布今（7）日新增215例本土案例、26人死亡，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲。腎臟科醫師江守山在臉書專頁發表意見，認為今天的數據才是真的疫情，樂觀預估6月28日應該可以解封降級。

中央流行疫情指揮中心今天公布的確診案例沒有校正回歸了，腎臟科醫師江守山認為，今天的數據才是真的疫情，因為不再有校正回歸代表塞車已經結束了，「所以我預測6月28號應該可以解封降級，當初澳洲也花了3個月才清零。」

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▲0607單日確診地圖（圖／ETtoday）

有網友好奇，為什麼「今天沒有校正回歸？」，陳時中在6日也有回應，以前確診數據是抓2天來當成當天個案，但這樣會有點失真，前段時間需要校正回歸的數量很多，但近來已經整理得差不多，之後會用當天公布案件往回推3天，數據就會比較穩定，7日就將校正回歸數目歸到最小，之後也就不需要再做報告。

中央流行疫情指揮中心今公布新增211例本土COVID-19個案，個案分布地區以新北市82例最多，其次為臺北市60例，而爆發電子廠群聚的苗栗縣則有45例。陳時中也提到，今天案例比較少，不排除與六、日篩檢數目比較低有關。