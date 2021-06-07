配合3級警戒延長！6大速食店6／28前「禁內用、不開放洗手間」

▲全台各大速食店暫停內用、不開放洗手間延長至6月28日。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情未見趨緩，全台3級防疫警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心稍早也祭出最新加強防疫措施，包括全台餐飲業一律外帶、賣場及超市加強人流管制、停止室內5人以上室外10人以上之家庭聚會等共11大規定。為配合政府防疫新規，各大速食店也陸續宣布暫停內用、不開放洗手間等規定即起延長至6月28日。

▲摩斯漢堡。（圖／業者提供）



●麥當勞

麥當勞全門市暫停內用，不開放洗手間防疫規定延長至6月28日，僅剩外帶、得來速及歡樂送提供服務，而歡樂送實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施同步延長，另於得來速部分也要配合實聯制登記，消費者進入得來速車道後，須掃描點餐窗口前之QR Code完成登記，未攜帶手機則提供紙本填寫資料。

另，進入全門市也須配合「簡訊實聯制」或「門市原實聯制」登記，最快5秒就可入店，未攜帶手機者需登記資料於紙本，並啓動單一出入口，體溫達37.5度則勿入內。目前各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

●肯德基

肯德基自5月19日起全門市暫停內用服務及洗手間使用，本就未訂定恢復日，業者表示一切配合政府防疫規定。目前外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運，另同步跟進使用「簡訊實聯制」登記，門市部分則採出入口區隔，並於入口處安排人員協助進行手部消毒；另，進入店內須戴口罩，排隊也要保持社交距離。

●頂呱呱

頂呱呱全門市禁止內用防疫規定跟進延長至6月28日，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制才可點餐。另，全門市實聯制也採用政府「簡訊實聯制」，以利民眾更快速完成登記。

●漢堡王

漢堡王全門市暫時提供內用服務為配合3級警戒延長至6月28日，僅可以外帶、外送；另，全門市維持實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡全門市暫停內用、不開放洗手間延長至6月28日，僅提供外帶、外送服務。另，凡維持「實聯制」登記，凡消費者進入店內須請掃描QR code留下相關資料，未攜帶手機則登記資料於紙本，並以單一出入口進出店鋪。除外，門市每日也定時使用漂白水消毒，店員入店皆有進行體溫檢測、工作時戴口罩、不定時進行手部消毒。

●必勝客

必勝客全台歡樂吧餐廳（共4間）暫停內用，不開放洗手間延長至6月28日，僅提供外帶、外送服務，而外送部分規定只能用「非現金付款」，餐點也僅送至公寓1樓門口、警衛室或管理室，以減少接觸機會；目前各門市也須「簡訊實聯制」登記。