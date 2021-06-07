快訊／北市高中以下期末考「取消筆試」　暑期輔導、重補修採線上

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌7日宣布，全國三級警戒延長到6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。關於北市部分，台北市副市長蔡炳坤表示，北市高中職以下學校的期末考取消筆試，改採多元評量。此外，畢業典禮也改為線上舉辦，畢業證書發放方式可採郵寄方式，至於暑期輔導和重補修部分也全改線上舉行，詳細內容預計於下午3時30分對外公布。

▲學生示意圖。（示意圖／記者湯興漢攝）

面對三級警戒延長，蔡炳坤7日表示，北市高中職以下學校的期末考取消紙本考試，「因為不太可能進行紙本考試」，所以都是改採多元評量方式，就是包括線上評量，學校也可以調整評量次數與比例，以往是3次，但如果第3次沒辦法考，可改採前2次並調整比例，這部分授權由學校進行多元評量。

蔡炳坤指出，實體畢業典禮將全部取消，學校若要辦，採線上舉辦，「這也是一種滿好的方式」；畢業證書一定會如期給學生，只是要看學生有無急須使用，否則使用郵寄方式也是可行方案。

至於暑期輔導、重補修、暑期社團，蔡炳坤說，現在所有事情先以防疫優先，若三級警戒持續的話，重補修、輔導將按照線上方式進行；而社團必定受到影響，不過因為有各種不同社團，「我認為有些也可以用線上交流」，現在最高原則就是待在家別出門。詳細內容將於下午3時30分台北市政府防疫記者會，由台北市長柯文哲對外公布。

▼蔡炳坤。（圖／北市府提供）

