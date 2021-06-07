確診就給5千防疫慰問金！林智堅急籲主動篩檢：阻斷傳播鏈

▲林智堅籲主動篩檢，確診給5000元防疫慰問金。（圖／新竹市政府提供）

記者陳羿妏／新竹報導

針對近日苗栗科技廠群聚案，新竹市、新竹縣及苗栗縣達成｢竹竹苗防疫作戰聯盟｣的合作協議，於竹苗邊界的南隘路上設立「香山社區篩檢站」。而新竹市長林智堅今（7日）也宣布，為阻斷傳播鏈，推動「防疫慰問金」機制，設籍在新竹市或有居住事實者，只要到新竹市任一社區篩檢站採檢確診，將會提供5000元防疫慰問金，篩檢服務是免費的。

林智堅也說明，即日起無論是市民還是縣民，只要是在竹南的科技廠工作人員，有相關症狀或是有高接觸風險者，都可以登記新竹市的社區篩檢站進行篩檢，市府將會專案優先排序進行篩檢，而市府不只提供免費篩檢服務，確診也提供照顧，只要有「設籍在新竹市或新竹市居住事實，並在新竹市社區篩檢站篩檢」，確診就會提供防疫慰問金5000元。

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林智堅提醒，需要篩檢的市民朋友，請預約新竹市社區篩檢站，分流醫院篩檢量能，排隊等待快篩時，務必配合自主健康管理，並落實不出門、一人一室、不要與家人接觸與共餐，我們都會儘快安排篩檢，也提醒務必把醫療資源留給需要的人，沒有相關症狀或有高接觸風險者不要預約。

▼防疫慰問金 。（圖／林智堅臉書）