募千張感謝照排成台灣挺醫護　台中物流士仿日本311傳遞正能量　

▲劉晏智將蒐集得來的照片排成台灣的形狀，此圖為他蒐集300張時製作的初版圖片，他預計要蒐集1000張照片。（圖／劉晏智提供）

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，近期卻頻傳醫護人員遭辱罵、攻擊的誇張事件，令人相當不捨。台中市東勢區物流士劉晏智，為聲援第一線防疫人員，日前發起募集民眾感謝標語的照片，短短20多天已順利收集400多張，他打算募集千張照片，排成台灣的形狀，在台鐵或台中捷運站的看板展出，盼帶給防疫人員滿滿的正能量。

劉晏智表示，活動的發想原因，是因之前他曾在台北捷運站的廣告看板上，看到日本為感謝台灣在311地震時的援助，特別蒐集了1200多張以標語感謝台灣的相關照片，非常感動。如今國內疫情嚴峻，「人家國外的朋友都願意這樣謝謝台灣，那我們是自己人，不是應該要更心懷感激嗎？」

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因此，他在5月17日發起這項活動，至今已募得400多張照片，目標是蒐集1000張，排成台灣的形狀，在台鐵或中捷展出。他說，所有第一線的防疫人員都很辛苦，其中又以醫護人員最讓他不捨，醫護人員不僅須承擔染疫的風險，近日更屢發生醫護人員遭辱罵、攻擊的新聞，希望全台民眾一起替防疫人員加油，透過此活動帶給他們正能量。

這項活動，獲得在地人士支持，包括前東勢區長徐佩鈴、現任東勢區長翁培真、東勢書法老師徐菊英及在地臉書社群版主廖國晃、網紅｢小象愛出門｣等人響應。

▲東勢書法老師徐菊英。（圖／民眾提供）

劉晏智說，活動初期照片蒐集地很快，每天都有100多張，但三級警戒宣布後大家更不敢出門，速度就降了下來，目前只能透過網路募集照片，他歡迎願意參加活動的民眾，可自拍照片並私訊劉晏智臉書，一起完成這活動，向第一線防疫人員傳達「辛苦了！我們支持你，大家一起為防疫加油」。

▲小朋友手繪「台灣加油」標語。（圖／民眾提供）



▲民眾相挺醫護警消。（圖／民眾提供）

▲民眾在手掌畫上「台灣加油」。（圖／民眾提供）

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