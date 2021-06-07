「疫情下最困擾的事？」不只見不到男友　她更崩潰：被親情勒索

網搜小組／綜合報導

台灣5月中時，本土疫情突然爆發、延燒不停，三級警戒一再延長。Podcast節目「八年級生」最新一集，跟大家聊聊新冠肺炎給台灣一記回馬槍，又再次進入「全面防疫」的生活。除了要做好更完整的防疫措施，和另一半見不到面，甚至還要面對「親情勒索」等問題，都讓人超困擾啊！

「八年級生」主持人哈妹在節目中透露，自己和男友已經3個多禮拜沒見面，除了兩人說好暫時別碰面，每天勤視訊外，雙方長輩也多次告誡。

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哈妹笑說，「我男友還被他爸警告，如果開車來找我，就把他的車給砸了。」另外，哈妹爸媽超重視防疫，買了護目鏡、防護機能外套等，家裡的消毒用品也超齊備，完全不敢有絲毫的鬆懈。

控ㄅ則是煩惱到底要不要回老家，為了爸媽身體健康著想，就算都是爸爸接送，但她還是不想冒風險回去，可是爸媽卻一直覺得「沒事啦！」希望她回家。控ㄅ還透露，媽媽聽到她說可能不回家，第一時間竟然不是關心，而是質問「妳是不是不想回來？不想回來就不要回來」，讓控ㄅ很無奈也很難過。

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