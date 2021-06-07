斬斷「麻將傳播鏈」！彰警單日再抓21人　年輕人無罩打牌還叼菸

▲狂斬「麻將牌咖傳染鏈」，彰化警單日再抓21人，赫見民眾無戴口罩叼菸摸兩把。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

彰化縣爆發「麻將牌咖傳染鏈」1傳27，彰化縣長王惠美更宣布「即日起，非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」，舉凡麻將、撲克牌等通通不行，但彰化縣警方6日仍一口氣逮21人群聚打麻將、撲克牌，不僅老人家，更有許多年輕人，還赫見有人沒戴口罩、抽菸打牌，讓警方搖頭。

彰化警分局表示，6月6日單日就接獲4件民眾檢舉彰化市竹仔腳路、崙美路、彰南路及南郭路等4個處所共計21人，有人群聚打牌，員警到達現場每處所均查獲5人以上群聚打麻將及玩撲克牌，依傳染病防治法之規定，室內群聚達五人，且非同屋之住戶，最低處罰6萬元，最高30萬，警方也當場開立稽查單，均函請彰化縣政府裁罰。

彰化民眾講不聽，連續多日都有警方查獲群聚打麻將，前（5）日抓12場打牌，彰化縣長王惠美連日在媒體上呼籲縣民，疫情期間不要再出門打牌了，否則最高可處罰30萬元，但彰化人想摸兩把的心依舊未歇。彰化縣衛生局長葉彥伯也說，為了避免麻將牌咖疫調時有隱瞞，他呼籲還沒受檢的牌咖能主動到採檢醫院，只要向醫師表明「我接觸過確診個案」就可以接受篩檢。