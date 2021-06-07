紓困金改補助國人「飛美打疫苗」？名醫大讚雙贏：還不錯

▲有網友建議政府出錢讓民眾飛美國打疫苗，不但省下紓困金還解決疫苗短缺問題。（示意圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情嚴重，但台灣卻陷入疫苗荒，有不少民眾直接飛往美國自費施打，機票一位難求。日前婦產科名醫劉偉民就分享了朋友「開玩笑」的看法，表示建議政府把民眾通通送去美國打嬌生疫苗，不但同時促進台灣旅遊業，還解決疫苗問題，讓他直言「還不錯」！

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▲劉偉民分享朋友的笑話。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）



北醫婦產科名醫劉偉民在臉書上分享指出，他的朋友開玩笑說，「政府乾脆全民一人預算三萬，和航空公司旅行社飯店都談好，四天三夜美國苗行補助1500萬人去美國打Johnson疫苗。」這樣只需要花4500億，比起原本的8500億紓困還省下4000億，又省掉原本的採購疫苗預算，且回來就不用隔離可以直接工作，在美國的時候還可以旅遊、促進觀光產業，又不用再吵疫苗問題！

劉偉民看了後也表示，雖然朋友只是講講笑話，但這種作法聽起來好像也不錯，「我不但可以去美國看兩年不見的父母親，我的旅遊業朋友也解套了。」對此，網友也紛紛開玩笑，「也有人說直接加入美國一州，台灣好市多就可以打疫苗」、「好像很不錯欸」、「立即出發，機不可失」、「很可行喔，組團到關島泡泡旅遊，四天三夜，時間也足夠」。

▲劉偉民強調這些想法都只是開玩笑。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）



有不少網友認真回覆，提出了到美國是否要隔離、搭機風險等問題，「要多久的時間才能載完2300萬人」、「如在疫苗發生作用前就染疫，在美國的醫療費用也是很驚人」、「要是有副作用的人怎辦？時間太短要玩也不可能，只換來疲勞」、「去到美國有隔離的問題？」、「疫苗打完也要時間才有療效，搭機過程就無敵風險」。對此，劉偉民也一一回覆指出，上述的建議純粹只是開開玩笑，大家不必過度認真。