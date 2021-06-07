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紓困金改補助國人「飛美打疫苗」？名醫大讚雙贏：還不錯

▲▼ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友建議政府出錢讓民眾飛美國打疫苗，不但省下紓困金還解決疫苗短缺問題。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情嚴重，但台灣卻陷入疫苗荒，有不少民眾直接飛往美國自費施打，機票一位難求。日前婦產科名醫劉偉民就分享了朋友「開玩笑」的看法，表示建議政府把民眾通通送去美國打嬌生疫苗，不但同時促進台灣旅遊業，還解決疫苗問題，讓他直言「還不錯」！

▲劉偉民分享朋友的笑話。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）

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▲劉偉民分享朋友的笑話。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）

北醫婦產科名醫劉偉民在臉書上分享指出，他的朋友開玩笑說，「政府乾脆全民一人預算三萬，和航空公司旅行社飯店都談好，四天三夜美國苗行補助1500萬人去美國打Johnson疫苗。」這樣只需要花4500億，比起原本的8500億紓困還省下4000億，又省掉原本的採購疫苗預算，且回來就不用隔離可以直接工作，在美國的時候還可以旅遊、促進觀光產業，又不用再吵疫苗問題！

劉偉民看了後也表示，雖然朋友只是講講笑話，但這種作法聽起來好像也不錯，「我不但可以去美國看兩年不見的父母親，我的旅遊業朋友也解套了。」對此，網友也紛紛開玩笑，「也有人說直接加入美國一州，台灣好市多就可以打疫苗」、「好像很不錯欸」、「立即出發，機不可失」、「很可行喔，組團到關島泡泡旅遊，四天三夜，時間也足夠」。

▲劉偉民強調這些想法都只是開玩笑。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）

▲劉偉民強調這些想法都只是開玩笑。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）

有不少網友認真回覆，提出了到美國是否要隔離、搭機風險等問題，「要多久的時間才能載完2300萬人」、「如在疫苗發生作用前就染疫，在美國的醫療費用也是很驚人」、「要是有副作用的人怎辦？時間太短要玩也不可能，只換來疲勞」、「去到美國有隔離的問題？」、「疫苗打完也要時間才有療效，搭機過程就無敵風險」。對此，劉偉民也一一回覆指出，上述的建議純粹只是開開玩笑，大家不必過度認真。

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