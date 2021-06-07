人妻懷雙胞胎原地過端午　90歲阿公狂勸「先別回來」感動5千人

記者黃翊婷／綜合報導

端午節3天連假即將到來，原本預估可能會出現10萬人次的移動潮，不過，隨著各界持續呼籲，高鐵、台鐵也陸續出現退票潮。台中一名懷有雙胞胎的人妻在臉書「爆廢公社」PO文分享，今年端午節打算留在原縣市過，打電話告知90歲的爺爺，對方不僅沒有發脾氣，還說「現在外面太危險」，等之後疫情緩和再回家就好。

▲高鐵、台鐵旅客在刷票進站時，都要掃描QR Code並填寫基本資料才能進站。（圖／記者湯興漢攝）

「勸勸大家端午留在原地就好。」原PO提到，6日打電話回南部老家給高齡90歲的爺爺，坦白今年端午節不會回去，本來以為爺爺會像往常一樣發脾氣堅持一定要他們回去，結果竟然沒有，甚至還反過來勸他們，「他說現在外面太危險了，尤其是我還懷孕，真的先不要回去，後面疫情緩和再回去就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，很高興家中長輩觀念正確，也希望大家今年端午節忍一忍，暫時別亂跑，「不要一時想盡孝道，而讓家人陷入危險中」、「真的不想看到南部因為端午節而加重疫情，拜託拜託」。

這篇文章PO出才一天，就吸引超過5400名網友按讚、分享，大家也紛紛留言稱讚原PO的爺爺觀念很好，「疫情期間不返鄉才是愛家人、保護家人的智舉」、「現在忍耐一下不回家過節，等疫情過後，天天都是美好的節日」、「我公婆已經2年沒見到孫子們，他們也是說等疫情過了再回去」、「恭喜，難得有懂事的家人，我身邊一堆不懂事又自私的」。

▲台南各轉運站出口陸續設置消毒毯。（圖／記者林悅翻攝）

另外，根據《ETtoday新聞雲》6日統計，端午節3天連假台鐵、高鐵以及國道客運，至少有10萬人次要移動，不少醫師、學者以及政府官員紛紛跳出來喊話，希望民眾暫時不要返鄉。經過一天呼籲，7日上午《ETtoday新聞雲》再次統計大眾運輸最新訂票狀況，發現這波移動潮已經降至10萬人次以下。

其中，台鐵售票張數由13.6萬張驟降至2.9萬張訂票；高鐵也從5、6萬人次降至4萬多人次；西部國道客運部分，降幅將近5成，僅5922張訂票，約占可預售座位數6.3％。