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全台三級警戒延長　南山人壽啟動防疫關懷三部曲

▲全台三級警戒延長，南山人壽啟動防疫關懷3部曲。（圖／南山人壽提供）

▲全台三級警戒延長，南山人壽啟動防疫關懷3部曲。（圖／南山人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

隨著全國第3級警戒時間延長，壽險業者因應疫情變化為保戶提供適切的防疫保險保障及多項服務措施，南山人壽宣布推出防疫關懷3部曲。

首部曲是「疫情關懷措施」，提供５大族群緩繳保費、保單借款及房貸紓困等服務，同時因醫院量能緊繃將入住集中檢疫所或防疫旅館、或因醫院滿載致原需住院而改以門診方式治療者，從寬認定為保單條款約定之「住院」；2部曲為「零接觸保戶服務方案」；南山人壽呼籲保戶，在疫情期間，零接觸的服務才更安心，保戶可利用簡單易懂的「333」口訣快速上手，如下：

第一，視訊投保要有3要件「要、證、視」；準備要保書、付款授權書、遠距視訊投保聲明書，再者是政府核發含照片之證件，以及備妥具視訊功能的行動裝置或電腦。

第二，視訊投保3步驟；以行動裝置或電腦和業務員視訊，並出示身分證明文件確認身分，透過視訊錄影錄音方式完成簽署遠距視訊投保聲明書，再將必要文件回傳給業務員。

第三，Ｅ化服務3管道；若有任何保單服務需求，可透過Ｅ化管道辦理相關保單服務，如南山人壽「保戶園地」、南山人壽APP、Email。

南山人壽的第3部曲則是全面啟動「南山健康守護圈」現有的加值服務，為民眾整理出防疫期間維持身心健康的服務資訊，包括健康諮詢零距離、心靈減壓無距離、友情聯繫心連心。

南山人壽說明，健康諮詢零距離為醫聯網服務，醫聯網擁有高達36種專科，超過1,800位專科醫師提供線上醫師諮詢服務。非急重症患者可以先運用線上諮詢了解自己的健康狀況，再決定是否需要至醫院就診；靈減壓無距離為FarHugs的遠距心理諮詢服務平台，可以與心理專業人士接洽，線上對談不只隱私無疑慮，還免出門、無須直接接觸，線上對談更安心；友情聯繫心連心則是透過BAM活力洋溢APP維繫與運動好友之間的感情，利用轉贈點數、寄送卡片功能，繼續保持人與人之間的溫暖關係。

許多民眾為了能盡快解除警報，自律的減少外出，希望「自主性的類封城」能阻斷疫情的擴散，南山人壽除了與國人齊心抗疫外，也發揮保險本業核心價值，線上提供保障及促進健康等多方面資訊，同時也提醒民眾，居家防疫期間的「自主健康管理」也非常重要，透過保險與健康概念兼備「南山健康守護圈」，將整合性資源資訊直送保戶，平安健康迎接疫情解封的日子。

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