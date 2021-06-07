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大學生想打疫苗！見施打順位「不用開學了」　網愣：遠距到年底

▲校園,學生,體育,籃球,籃球場,高中,運動,青少年,高中生（圖／記者周宸亘攝）

▲身體健康的學生如果要施打疫苗，還得再等等。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心5日指出，目前已經編列40億元的經費，7日起全民都可免費施打疫苗，現行開放第一、二、三類人接種，未來會逐步往下開放。就有不少網友從第一類慢慢看下來，卻發現自己根本不在十一類當中，無奈直呼，「不用開學啦！」

COVID-19疫苗公費接種對象一共分為十一類：
第一類：醫事人員／預估48.8萬人
第二類：中央及地方政府防疫人員／預估9萬人
第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估3.5萬人
第四類：因特殊情形必要出國者／預估5000人
第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者／預估20萬人
第六類：75歲以上高齡長者／預估人數含在第九類
第七類：維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）／預估5萬人
第八類：維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）／預估20.8萬人
第九類：65歲以上長者／預估348.5萬人，含第六類人數
第十類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人
第十一類：50歲至64歲成人／預估530萬人

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▲▼至8月底前的疫苗施打數量。（圖／記者曾筠淇製）

▲疫苗施打順序。（圖／記者曾筠淇製）

由於目前8月底預計可到貨的疫苗數量為1000萬劑，因此以每人均打2劑的情況來計算，目前僅有500萬人可施打到疫苗。COVID-19疫苗公費接種對象累計至第九類的「65歲以上長者」後，已有456萬餘人，因此第十類、第十一類可能就無法施打到，遑論其他不在公費接種對象名單上的其他人。

本站曾報導《「24歲健康學生」疫苗接種第幾類？網看完11順位哭了：全民公測類》，文中提到，一名24歲的學生表示，他的身體健康、無慢性疾病，因此並不在疫苗接種的十一類中，要等到前面的人都施打完畢才會輪到他。

也有網友在Dcard上，以「怎麼辦！我沒被排進去欸」為題發文，正常情況下，多數學生9月初就會開學，因此只要沒有在這十一類上，7、8月的暑假大概也無法施打疫苗，「不用開學啦！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友不在十一類當中。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「學生們是不是都要等很久」、「別怕，有國產疫苗」、「沒錢買疫苗之旅就等著打國產吧」、「就是因為老人是高危險族群才需要先打，學生至少還可以家裡上課，不出門基本上沒問題，像我這種社畜也很想趕快打啊」、「各位學生我們要遠距到年底囉」、「說不定那麼多人接種疫苗之後，疫情會漸漸趨緩」、「反正目前絕對輪不到我們」。

不過，根據指揮中心公布的資料指出，我國向國際洽購的疫苗有近2000萬劑，分別是與AZ購買的1000萬劑、與莫德納購買的505萬劑，以及從COVAX平台分配的476萬劑；此外，目前政府也已和國內疫苗廠談妥1000萬劑疫苗合約，未來也有機會再增加1000萬劑，施打對象有望再擴大。

▼疫苗數量狀況。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼疫苗數量狀況。（圖／記者曾筠淇製表）

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