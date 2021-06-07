少年打流感疫苗突無法行走！獲救濟150萬　再求償350萬被打臉

▲楊姓少年接種流感疫苗2個月後，突然無法行走，家屬認獲賠150萬太少再求償350萬敗訴。（示意圖／路透社）

記者羅志華／台北報導

楊姓少年於2017年10月間，間接種流感疫苗後，在同年12月突然不能行走，經復健後仍雙腳無力，雖經預防接種受害救濟審議小組評定，無法確定症狀與打疫苗的關聯，仍核予救濟金150萬元，但家屬認為賠償金額過低，提告衛福部再討350萬元，台北高等行政法院判家屬敗訴。

家屬主張，衛福部在流感疫苗的網頁中，已提到可能有腦脊髓炎的副作用，而楊童脊髓炎的症狀，跟腦脊髓炎相比，只差在免疫系統有沒有攻擊腦部，顯見少年的症狀確實與打疫苗有關，且先前有人打疫苗後身體不適，即使確認與接種關連不大仍獲賠150萬，本案只賠150萬太少，要向衛福部再討350萬元。

衛福部表示，少年的症狀，從未被診斷出與疫苗副作用有關的病症，而雖然在疫苗網頁中有提到腦脊髓炎，但也只是藥廠曾接到個案回報，並沒有相關醫學實證、臨床檢查或實驗室檢驗結過，能證明兩者間的關聯，賠償150萬已是從寬認定。

法院認為，楊姓少年自出生後，多次接種疫苗都沒事，於本件打流感疫苗前，也沒有相關嚴重病史，在接種後2個多月無法行走，經診斷疑為「疑似視神經脊髓炎」、「疑似前脊髓動脈梗塞」，經審議小組評定，認為若是「脊髓炎」，不確定是否與打疫苗有關，若是「動脈梗塞」，則與接種關聯不大，雖鑑定結果為「無法確定」，但仍建議給予適度救濟，認定無相關實證可證楊姓少年的症狀，與打疫苗有直接關聯，判家屬再求償350萬敗訴。

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