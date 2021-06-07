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香港首見源頭不明英國變種！17歲少女染疫　母姊已接連確診

▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲變種病毒再次侵襲香港社區。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名居於天水圍的17歲少女4日初步確診，她被驗出帶有N501Y變異病毒株。理工大學團隊為個案做基因排序，結果發現她的病毒基因屬於英國變種病毒，確認這是首次在港出現，本地源頭不明英國變種病毒個案，也終結了香港連續42日無源頭不明本地病例的紀錄。

香港衛生防護中心5日下午召開記者會公布，香港天水圍一名17歲少女，確診N501Y變種病毒，檢測中對E484K和L452R變種病毒株則呈陰性，是香港首宗本地牽涉N501Y變種病毒的源頭不明個案。

這名少女住在天水圍天盛苑，6月2日開始咳嗽、流鼻水等，隔日發燒並求診，其體內病毒含量高。患者在潛伏期內有上學及補習，在天水圍的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，每逢星期日於屯門德榮工業大廈補習，5月29日也去過灣仔會展出席香港國際教育展，曾經在會展地下的珠寶店短暫逗留，同日去過旺角寵物店和通菜街食肆。

目前患者母親和姊姊也驗出初步陽性，患者到過的所有地方都會列入強制檢測範圍，連同家居及密切接觸者，有約100人要檢疫，當中沒有接種疫苗的人要檢疫21日。

香港理工大學研究團隊指出，這名女生的病毒基因屬於「B.1.1.7」英國變種病毒N501Y Alpha，與早前第四波流行的病毒株、以及4月印度商人與菲傭群組的南非變種病毒株不同，是香港首次在本地源頭不明個案中，發現有英國變種病毒。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，香港外防輸入出現漏洞令人擔心，目前需將少女的病毒基因，與過往帶有英國變種病毒的輸入個案作比對，尋找感染源頭。理大已比對約20例個案，但都相差至少10個突變，證明並非源頭，有待防護中心追查。

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