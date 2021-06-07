台灣「死亡率增加正常」原因曝　醫點名「隱藏高手」：他一直都在

▲苗栗電子廠疫情延燒，指揮中心醫療應變組副組長王必勝奉命設立前進指揮所，協助防疫工作。（圖／翻攝王必勝臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

疫情延燒，目前累計全台有260人染疫病逝，平均死亡率高出全球死亡率。對此，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍今天（7日）表示，死亡率增加是正常狀況，炒作死亡率議題是不必要的。他也提到，苗栗移工與廠房的爆炸真是令人擔心，但隱藏的高手一直都在，指揮中心醫療應變組副組長王必勝一直身在前線處理問題。

蔡賢龍在臉書說，去年多數國家在歷經第一次COVID病例快速增加時，死亡率都不低，義大利甚至高過8%，但各國家後續即使都陸續有第二、第三次爆發，死亡率都能降低；台灣第一次經歷社區病例快速增加，所以死亡率增加是正常的狀況。

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蔡賢龍指出，苗栗移工與廠房的爆炸，真是令人擔心，但隱藏的高手一直都在，部桃事件、富諾特事件，從去年到現在，王必勝執行長一直身在前線處理問題，罵最大聲的通常沒做事情，真正做事的大多腳踏實地，謹慎地看待事情發展，樂觀地面對未來狀況；即使真的爆炸，台灣還有眾多高手，但不是罵最大聲的幾個。

蔡賢龍認為，「團結合作讓我們度過難關，內憂外患下，我們都這麼度過了。加油，這場比賽，應該快到一半了。」

▼王必勝PO出苗栗電子廠現況。（圖／翻攝王必勝臉書）

苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所，協助防疫工作。他6日在臉書說，透過超過7000位員工的篩檢，發現京元電子的感染狀況，移工的確診率比本國員工高很多，因此決定讓所有移工暫停工作，高風險的800多位移到集中檢疫所隔離，低風險的就地隔離限制外出，並加強健康監控，定期採檢。

王必勝表示，工廠的部分在衛福部、經濟部、勞動部的專家會勘下，訂定嚴格規範，在有條件下進行分艙分流降載復工，前進指揮所會監督廠方落實防疫措施，並要求落實員工健康通報，也已預定下次全員採檢時間。

王必勝說，相關疫調、社區採檢站、社區環境清消等工作，他們會跟苗栗縣政府團隊一起把它做好，「我們全力防堵疫情擴散，同時我們也要照顧好每個人。」

▼蔡賢龍指出，部桃事件、富諾特事件，從去年到現在，王必勝一直身在前線處理問題。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於台灣的死亡率，專家小組召集人張上淳6日表示，的確也有注意到跟全球整體來比，台灣看起來好像已經超過全球整體狀況，影響死亡率有幾個重要因素，第一個是病人族群，第二是他們有沒有潛伏的慢性疾病。

張上淳說，死亡率低其中當然就是族群都是很年輕的一群，現在反過來族群都是中高長者為主，佔比很高；第二就是他們幾乎都有慢性潛伏疾病，才會造成死亡率偏高。