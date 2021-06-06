哈利梅根王室排行被降級！地位被姑姑叔叔超越　原因與查爾斯有關

▲哈利和梅根與英國王室的關係僵化。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪後，為英國王室投下震撼彈的哈利王子夫婦，最近被發現，2人在王室官網的王室成員排序中，被姑姑和2位叔叔超越，位置「被降級」至排行第9和第10。

據《每日郵報》等媒體報導，哈利王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）原本在英國王室官網的「王室成員名單」中，排行僅次於兄長威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Kate Middleton）。不過最近王室在更新網站資料後，有媒體發現，哈利和梅根的排序已「被降級」至第9和第10的位置。

▲哈利和梅根在英國王室新成員排序中「被降級」。（圖／翻攝自英國王室官網）

而原本排序較後的姑姑安妮公主（Princess Anne）和2位叔叔安德魯王子（Prince Edward）和愛德華王子（Prince Andrew），排序則上升至威廉王子和夫人凱特之後，取代了原先哈利和梅根的位置。白金漢宮並未就網站排序變更做出任何評論，僅表示，這只是「定期更新」。

《每日郵報》分析，英國王室此舉，是在為王儲查爾斯王子（Prince Charles）登基做準備。在官網的資料中，英女王的連結已消失，而查爾斯的位置卻被置於頂端，這可能與查爾斯打算精簡王室的決定有關，但此舉也再次打擊已搬到美國居住的哈利和梅根。

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