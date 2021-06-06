　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根王室排行被降級！地位被姑姑叔叔超越　原因與查爾斯有關

▲▼哈利和梅根。（圖／路透）

▲哈利和梅根與英國王室的關係僵化。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪後，為英國王室投下震撼彈的哈利王子夫婦，最近被發現，2人在王室官網的王室成員排序中，被姑姑和2位叔叔超越，位置「被降級」至排行第9和第10。

據《每日郵報》等媒體報導，哈利王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）原本在英國王室官網的「王室成員名單」中，排行僅次於兄長威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Kate Middleton）。不過最近王室在更新網站資料後，有媒體發現，哈利和梅根的排序已「被降級」至第9和第10的位置。

▲▼英國王室新成員排序。（圖／翻攝自英國王室官網）

▲哈利和梅根在英國王室新成員排序中「被降級」。（圖／翻攝自英國王室官網）

而原本排序較後的姑姑安妮公主（Princess Anne）和2位叔叔安德魯王子（Prince Edward）和愛德華王子（Prince Andrew），排序則上升至威廉王子和夫人凱特之後，取代了原先哈利和梅根的位置。白金漢宮並未就網站排序變更做出任何評論，僅表示，這只是「定期更新」。

《每日郵報》分析，英國王室此舉，是在為王儲查爾斯王子（Prince Charles）登基做準備。在官網的資料中，英女王的連結已消失，而查爾斯的位置卻被置於頂端，這可能與查爾斯打算精簡王室的決定有關，但此舉也再次打擊已搬到美國居住的哈利和梅根。

►冥冥中註定！哈利梅根女兒預產期揭曉：與菲利普「百歲冥誕」同天

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

Apple Watch降價激推！Air Pods Pro更優惠

ET快訊
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清
「1790劑疫苗接種1955人」　竹北市衛生所：客家人我驕傲
沒封城「為何要罵搭車返鄉的人」？2派吵翻　網揭關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國「開全球第一槍」重罰74億

接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

砍下頭顱丟進投票所！　墨西哥「血腥選舉」97名政治人物遇害

加拿大神秘腦疾已6人死亡！48人出現頭痛、幻覺　致病原因至今未明

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國「開全球第一槍」重罰74億

接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

砍下頭顱丟進投票所！　墨西哥「血腥選舉」97名政治人物遇害

加拿大神秘腦疾已6人死亡！48人出現頭痛、幻覺　致病原因至今未明

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台股原型ETF投資人數衝破157萬！　股民最愛前6檔大洗牌

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

EXO「7人同框」MV合體張藝興！　新專預購突破122萬張

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

即／日本奧委會官員跳軌　遭進站列車撞死！

專家：紐西蘭防疫比台灣還脆弱

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

梅根二胎產女！　取名致敬黛安娜王妃

新郎婚禮震驚發現　「新娘是男的」

4歲女童被豹叼走　遺體被啃一半

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

9歲兒沙灘慘叫　皮膚像蠟融化

美媒談台灣「過度自滿」電水短缺

賣蔥男賺大錢就外遇　老婆氣炸開槍射殺

父娶27妻狂生150子！他曝：第151位要生了

更多熱門

相關新聞

英重症大降　「疫苗斷開染疫與重症鎖鏈」

英重症大降　「疫苗斷開染疫與重症鎖鏈」

英國國民保健局供應商（NHS Provider）執行長霍普森（Chris Hopson）表示，最初在印度發現的Delta變異病毒株如今在英國持續擴散，確診數在4日更達到近2個月來得新高，但疫苗似乎「打破染疫與重症間的鎖鏈」，住院與死亡人數並未出現顯著增加，醫療體系負擔也減輕許多。

冥冥中註定！梅根預產期揭曉：與菲利普百歲冥誕同天

冥冥中註定！梅根預產期揭曉：與菲利普百歲冥誕同天

黛妃靈媒好友看好哈利梅根婚姻

黛妃靈媒好友看好哈利梅根婚姻

亞洲與歐美差距曝！模範生疫苗慢打成後段班

亞洲與歐美差距曝！模範生疫苗慢打成後段班

英相強生籲G7元首助全球2022完成接種

英相強生籲G7元首助全球2022完成接種

關鍵字：

英國哈利梅根王室成員排序

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

錢柏渝曝「酒精有柴油味」！廠商怒要求道歉

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面