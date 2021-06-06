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冥冥中註定！哈利梅根女兒預產期揭曉：與菲利普「百歲冥誕」同天

▲▼哈利, 梅根, 亞契。（圖／路透）

▲梅跟將於美國生產，而小女兒也會成為英國王室首位出生於美國的成員。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子的妻子梅根如今懷有二胎，兩人先前參加訪談節目的時候就曾透露，孩子將於夏天出生，隨後也證實肚子裡的孩子是個女孩。如今有媒體報導，梅根的預產期將在6月10日，也就是已故菲利普親王的100歲冥誕。屆時梅根將會在家中待產，目前接生團隊都已經在兩人的豪宅中進行準備了。

根據娛樂媒體Page Six引述《太陽報》報導，一名王室內部消息人士稱，梅根與哈利王子的第二個孩子即將於10日出生，並且是個女孩。巧合的是，6月10日這天正是伊莉莎白女王夫婿、已故菲利普親王的100歲冥誕。事實上，菲利普親王4月9日病逝時，梅根因懷有身孕未能前往英國奔喪，僅哈利一人隻身前往英國參加喪禮。

▲哈利及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，39歲的梅根即將於美國的自宅中生產，這樣一來，小女兒也將成為英國王室首位在美國出生的成員。其實早在2019年生產亞契時，梅根就打算在家中生產，因此聘請了女性接生團隊在倫敦郊區的家中待命，然而過了預產期一週後，梅根卻遲遲未出現生產徵兆，因此隨即被送往倫敦的醫院，並在5月6日誕下亞契。

另一方面，報導還稱，兩人打算將女兒取名為「Pip」，以向爺爺菲利普親王致意，或是取名Lily，源自於女王家庭暱稱Lilibet。消息人士表示，「他們一直在考慮Pip和Lily這兩個名字，雖然不是傳統意義上的王室成員名字，不過他們兩人現在也已經不是傳統意義上的王室夫婦了。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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