基隆挺醫護暖心住宿專案　崁仔頂漁市「雙罩一套」採高規格防疫

▲基隆崁仔頂漁市實施「雙罩一套」高規格防疫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（5日）下午在疫情記者會中，市府與旅館業者合作推出的「基隆挺醫護暖心住宿」專案，6、7月間提供700元入住優惠，另外「崁仔頂漁市」將實施「雙罩一套」採高規格防疫措施。

基隆「崁仔頂漁市」是北台灣的重要魚貨供應地，林右昌在記者會中指出，經市府與崁仔頂漁市自治會取得共識，推出口罩加面罩、再加上拋棄式矽膠手套的高規格「雙罩一套」措施，漁市自治會已緊急採購1000個面罩供魚販使用，前來採買的攤商也必須比照辦理，若沒有面罩，自治會將以成本價提供。

▲基隆市政府與旅館業者合作推出的「基隆挺醫護暖心住宿」專案。

林右昌指出，為了表達對於醫護人員的支持，並減輕醫護人員往返的辛苦，市府特別與本市的旅館業者合作規劃暖心住宿專案，對於設籍基隆並且在衛福部基隆醫院、基隆長庚醫院、三總基隆分院、新昆明醫院、礦工醫院、基隆市立醫院工作的第一線防疫醫護人員，在6、7月間提供700元入住的優惠。

林右昌指出，優惠房每房房價一律以1400元優惠計算，其中700元由基隆市政府支應，6大醫院的醫護人員在6月至7月（得視疫情需要延長）入住柯達大飯店，就可以享有這項優惠，相關問題可在周一至周五上班時間洽詢基隆市政府觀光及城市行銷處電話：02-2426-4866。

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