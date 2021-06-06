簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士「調包QR Code」…傳送前注意這數字

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情升至三級警戒，進出公共場所都須實名制，政委唐鳳推出「簡訊實聯制」，只要拿出手機掃一下即可通關。不過近日傳出有不肖人士更換張貼於店門外的QR Code，讓掃到的民眾連結到其他頁面，甚至遭詐取錢財。對此，有網友也在臉書提醒，掃完傳送簡訊前，一定要確認收件對象是否為「1922」，才能避免無故受騙。

▲驚傳有不肖人士利用簡訊實聯制詐騙，傳送前務必確認「這數字」。（圖／資料照）

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一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，有店家將QR Code張貼於店門外，卻遭不肖人士更換，導致民眾掃完後，連結到高額付費號碼，讓荷包大失血，因此呼籲大家多留意，「在掃完QR CODE後，按下簡訊傳送前，要先確定螢幕上方傳送簡訊的對象是不是"1922"，確定是再傳送喔！」

▲警政署165全民防騙網提醒，民眾傳送簡訊前應先確認號碼是否為「1922」。（圖／翻攝自警政署165全民防騙網，點圖可放大）

文章曝光後，不少網友紛紛氣憤表示，「唉，台灣真是無處不詐騙耶，氣死人了，趁火打劫，災難已經夠可憐了」、「這種趁火打劫的不得好死」、「賺這種錢不怕染疫暴斃嗎」、「太過分了吧！這樣也有詐騙」、「詐騙真的是層出不窮」、「連這也要搞...病的不輕」、「這種時間了，還有人動歪腦筋，希望這些人『一生平安』」。

內政部警政署「165全民防騙網」4日也貼出公告顯示，疫情期間店家將QR Code張貼於店門外，務必不定期檢查，以防遭不肖人士更換；民眾掃描及傳送簡訊時也需注意是否真的傳到「1922」，以免連結到高額付費號碼，讓荷包大失血，「掃完QR CODE，按下簡訊傳送前，要先確定螢幕上方，傳送簡訊的對象確定是「1922」再傳送。」