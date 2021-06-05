快訊／突爆增至564例！　侯友宜：「這一區」重熱里趕快去篩檢

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今5日公布，新增確診511例，476例本土、37例校正回歸。死亡人數也創新高，今日增38死。各縣市中，新北市229例為最多。隨後，新北市長侯友宜指出，三重「重熱里民」務必趕快篩檢。

侯友宜說，今日三重機動篩檢站成立，呼籲市民不要排斥篩檢站設立，感快篩出確診案例，「那是在幫忙你！」，否則永遠抓不出隱藏確診者，不要一拖再拖，有狀況才送醫，非常不好。

侯友宜強調，三重區數據不斷走高，有擴散趨勢，蘆洲也要加強警戒。尤其水流公市場人潮群聚，沒有落實管制，已經開出稽查單，限期未改善就休市。

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為台北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。