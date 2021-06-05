19縣市豪雨特報！強對流胞就在上空　南台灣3區「越晚雨越猛」

▲今日全台各地都有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起至下周一滯留鋒面在台灣上空徘徊，各地天氣不穩定，加上較強西南氣流，西半部、東北部將有局部大雨或豪雨，尤其南部山區可能出現大豪雨。中央氣象局提醒，今日下半天至明日上午雨勢將逐漸增強，降雨範圍也會擴大，其中台南、高雄、屏東將是降雨最明顯的3區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局針對19縣市豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員林秉煜表示，從24小時雨量預測圖來看，預計中部以北及東北部山區有局部大雨或豪雨，而台南、高雄、屏東則是平地與山區都有雨，高屏預估雨量可達200到340毫米，且現在起到明天都有雨，越晚雨勢越顯著。

▲▼台灣上空的滯留鋒已有多顆對流胞發展中，將為陸地帶來強降雨。（圖／氣象局）

從衛星雲圖上來看，台灣上空有一道滯留鋒面徘徊，鋒面上有許多中小尺度的對流雲系正在發展中，一旦對流雲系移入陸地，就會帶來大雷雨，今日白天南部已有降雨，下半天新竹、苗栗、台中也會有較強對流發展。

今日下半天到明日台灣西側海域天氣極為不穩定，從定量降水預報圖來看，今日午後到明天各地有雨，中部以北在午後降雨會變得較明顯，南部雨勢則是持續，且越晚雨勢可能越大，而明日中部以北降雨範圍縮小，多將集中在山區。