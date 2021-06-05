連續2星期吃麥當勞還瘦1.7kg！　健身教練曝1成功關鍵

▲穆里根發起連續兩個星期吃麥當勞的「減重」活動。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

對於許多正在減重的人來說，漢堡、炸雞和冰淇淋等速食可能是最大的禁忌。愛爾蘭一名健身教練為了破除減重者對食物的恐懼，所以發起連續兩個星期吃麥當勞的「減重」活動，結果居然成功瘦了1.7公斤，他也透露最大的關鍵在於保持運動和「熱量赤字」。

愛爾蘭健身教練穆里根（Oisin Mulligan）在TikTok上發起挑戰，他將連續兩個星期、每天的其中一餐都吃麥當勞來減重，希望能夠藉此消除大家減重時對於「垃圾食物」的恐懼，並證明就算是吃自己喜歡的食物仍舊可以減重。

穆里根在影片中表示，他並非每一餐都吃麥當勞，而是其中一餐選擇速食，其他時間依舊維持健康的飲食方式，「沒有什麼食物只會讓你增加體重，卡路里是減重的決定性因素，這也是我想證明的，只要保持熱量赤字就行。」

從影片中可以看到，他每天都有一餐大口吃著麥香雞、冰炫風、20塊麥克雞塊等，但同時他也維持運動習慣，並讓自己每天至少能走1萬步。穆里根說，嚴格限制飲食容易讓人失敗，「人們就會開始對某些食物感到害怕，這是不好的。」

最後穆里根成功在2個星期後，成功減掉1.7公斤，他也強調，「我是透過保持熱量不足來減重，當然我也不鼓勵天天吃速食，我只是想要戒除『速食是不好的』的觀念。」

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