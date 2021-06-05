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抖音挑戰「生吞1匙粉末」　20歲網紅心臟病發送醫

實習記者陳妙津／綜合報導

網路影音平台抖音(TikTok)近日流行起串連挑戰「生吞一匙粉末」(dry scooping challenge)，不過成人網站OnlyFans20歲網紅布莉安妮·波利歐(Briatney Portillo)在4月嘗試後，卻忽然心臟病發緊急送醫，雖然治療後並無大礙，但事後她受訪坦言從未想過這種事會發生在自己身上，警惕其他人千萬不要輕易嘗試，「尤其是像我還這麼年輕。」

▲成人網站OnlyFans20歲網紅布莉安妮·波利歐(Briatney Portillo)。（圖／翻攝自ig／brivtny）

▲成人網站OnlyFans20歲網紅布莉安妮·波利歐(Briatney Portillo)。（圖／翻攝自ig／brivtny）

據《紐約郵報》報導，「生吞一匙粉末」(dry scooping challenge)是一項抖音上流行的串連挑戰，挑戰者必須生吞一匙運動前專用的能量補充粉，這類粉末的正常食用方式通常是倒入水中，或是牛奶裡飲下，因為不少健美選手都加入這個串連挑戰，讓波利歐心想「如果他們做得到，我也可以」，便也在4月參加挑戰。

波利歐表示，完成挑戰後開始感覺到全身刺痛和發癢，上網查過後誤以為是正常副作用，便不以為意開始運動，接著她感覺到胸口出現壓迫感及輕微陣痛，但她以為是因為稍後要登台表演脫衣舞，而焦慮恐慌，所以仍沒有特別在意，沒想到隨後狀況越來越嚴重，她感覺到左側身體劇痛，連忙撥打911求救。

▲▼波利歐警告粉絲千萬不要輕易嘗試「生吞一匙粉末」(dry scooping challenge)。（圖／翻攝自Instagram／Briatney Portillo）

▲波利歐事後警告粉絲千萬不要輕易嘗試「生吞一匙粉末」(dry scooping challenge)。（圖／翻攝自Instagram／brivtny）
波利歐表示，由於她的年齡和職業的關係，急救人員一開始也以為是因為要表演脫衣舞而恐慌症發作，「但我一向不會因為跳舞而焦慮，當時我不確定發生了什麼，但我知道有哪裡很不對勁」，所幸她被送醫急救後並無大礙，隔天就出院，經醫生檢查後，證實她有輕微的心臟病發作，是由於粉末中的過量咖啡因所引起。

事後波利歐也拍下一段影片警惕粉絲們千萬別跟風，畫面還使用小丑的濾鏡，「整件事真的很痛苦，不要因為覺得很酷就模仿跟風抖音上任何挑戰，那不值得拿你的健康或生命冒險。」紐約大學的心臟病學主任喬治（George Fernaine）則指出，據能量補充粉官網的成分，一匙粉末約含350毫克咖啡因和大量胺基酸，「這幾乎等於一次喝了4杯咖啡。急性、大量攝取咖啡因，再加上劇烈運動很容易對心臟造成壓力，非常危險。」

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