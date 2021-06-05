陸批准科興疫苗接種年齡降至3歲　安全及有效性與成年人相同

▲科興新冠疫苗。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東近日透露，官方已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡煩為擴大至3歲以上，但是疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由衛健委組織專家，根據疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

尹衛東在接受《央視》採訪時表示，科興中維有一個未成年人人群的臨床研究，在今年初就已經啟動，目前已完成一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3歲至17歲）接種疫苗之後，安全性是良好的，和18歲的成人組是一樣的安全，同時，抗體水平也和成年人一樣。

尹衛東提到，安全有效性的數據，已經報到了聯防聯控機制和國家藥監局，「我們提出來疫苗的緊急使用申請，現在國家已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。」

對於老年人方面，尹衛東指出，在三期臨床研究的時候，已經涉及到了60歲以上的老人組，但是科興疫苗在真實世界應用的時候，特別是在智利、巴西、土耳其這些疫情較為嚴重的國家，他們的免疫策略是從高年齡，從100歲開始接種的，所以現在已經取得了大規模真實世界的數據。

尹衛東提到，目前在智利、巴西取得的這些數據，其實主要構成是老年人的，已經充分地表明老年人接種疫苗之後，不但安全性非常可靠，而且保護效果也是非常好的。

尹衛東還說，在設計疫苗產能的時候，已經考慮到中國的需要和全球需要，目前科興中維的設計產能是年產20億。但是根據今年上半年的情況看，產能已經超過了設計產能，「我們現在已經向全球提供了超過6億多劑的疫苗，也就是說我們已經具備了向世衛組織和更多國家提供疫苗的質量標準和產量準備和產能的更進一步提升的條件。」