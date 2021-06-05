人潮又炸了！直擊北市濱江、福德市場　婆媽撐傘「肩並肩」買菜

▲濱江市場外攤 。（圖／翻攝自北市市集即時影像監視）

記者施怡妏 /綜合報導

由於不少確診者足跡現蹤菜市場，台北市長柯文哲2日宣布於濱江市場、虎林市場、南京公寓市場、士林市場、木新市場設置「即時影像監視器」，讓民眾買菜前先上網查看人潮，透過今日的即時影像可以看到，仍有許多婆媽湧進市場，讓人看了實在心驚驚，還有網友透露，一早去市場把偷跑出去的老人家抓回家。

從台北市「市集即時影像監視」畫面來看，永春市場（俗稱虎林市場）、濱江市場、華榮市場等，即使天空不做美飄著下雨，今天早上依然有許多婆媽湧入市場，也許是因為今天剛好假日，加上聽聞颱風要來的消息，趕緊到市場採買接下來幾天的食材。

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▲永春市場外攤，俗稱虎林市場。（圖／翻攝自北市市集即時影像監視）

▲華榮市場外，民眾掃描QR碼。（圖／翻攝自北市市集即時影像監視）

雖然每個人都把口罩戴好戴滿，人潮也沒有達到「擠滿」的現象，但在市場內很難維持社交距離，且人流也從未停止。但從即時影像可以看到，華榮市場、武昌市場等，都有設置QR碼供民眾掃描，進行實聯制登記，也有警察在現場管制。

▲▼女網友分享市場內部真實狀況。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

此外，一名女網友在臉書「信義區三兩事」發文，家中兩個冰箱已經塞得滿滿滿，家中長輩一早還跑去市場買菜，讓她感到很傻眼，「去市場把偷跑去逛街的老人家抓回家」。回家後她好奇看了市集即時影像，抱怨台北市府架設的鏡頭位置詭異。

女網友指出，大雨傘佔滿整個畫面的三分之二，且架設的位置在市場的外圍，完全無法呈現市場內部真實的模樣，「這種交功課式的東西真的不要拿出來說嘴欸」，她也PO出市場內部人潮眾多的畫面，「給大家參考現在真實人流和攤販狀態」。