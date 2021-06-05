三級警戒恐延長！鄭文燦喊「做好心理準備」：適應一個人靜靜的幸福

▲桃園0605防疫記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

本土疫情持續升溫，雙北從5月15日即升至三級警戒，全國也在5月19日升級，並延長警戒至6月14日，然而，目前疫情仍未見趨緩，甚至有可能出現二波傳染。針對中央恐延長三級警戒的部分，桃園市長鄭文燦在5日上午的防疫記者會中也坦言，「確實有可能延長，民眾要做好心理準備」。

國內本土疫情自5月上旬以來已超過8千例本土病例，而與2020年疫情爆發後加總，總確診人數已突破萬人，全台也於5月19日開始進入三級警戒，但現在疫情仍處於高峰。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中也表示，「還沒有想到要降級，當然也沒有想到要升級，目前處在一個相對的高點，指揮中心會持續精進防疫措施」。

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針對中央可能延長三級警戒，桃園市長鄭文燦也在5日上午的防疫記者會中坦言，「確實可能延長」，目前桃園市已做好準備，未來也將針對部分管制政策進行微調。

鄭文燦提到，不管如何微調，也希望民眾提高個人防護的標準，「要適應戴口罩的生活，也要適應不聚會的生活，以及適應沒有聚餐的日子，更要適應一個人靜靜的幸福」，這將會是這段時間要做的改變，呼籲民眾「要做好心理準備」。