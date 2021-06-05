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花蓮家庭群聚新增1例「足跡單純」　徐榛蔚籲北返鄉親預約快篩

▲▼案10364群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼案10364群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣4日新增1例確診個案，案10364為60多歲女性，Ct值為18.7，為案6776之母親，5月26日被匡列後，隨即居家自主隔離，在足跡方面相當單純。防疫記者會上縣長徐榛蔚呼籲鄉親落實戴口罩、不共餐，保障自身及家人健康安全，並提前做好因應「彩雲」颱風的防颱準備。

徐榛蔚表示，有關日本捐贈AZ疫苗都將依據中央流行疫情指揮中心之分配，花蓮縣未來也將持續爭取國際疫苗為鄉親施打。而目前花蓮縣也招募共計111名醫護人員，感謝他們願意進駐檢疫所協助施打疫苗。

▲▼案10364群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）


衛生局長朱家祥指出，有關醫事人員及長照中心行政人員都在疫苗施打之對象，對於洗腎患者本身免疫力較差，建議盡早施打疫苗，因為他們在洗腎的過程中本身有在使用抗凝血劑，就不適合施打疫苗，所以衛生局將選擇最適當的疫苗為洗腎患者施打，才能保護洗腎患者健康。

因應民眾洽詢縣府因應新冠肺炎各項紓困及中央紓困4.0方案之申請及諮詢需求，花蓮縣政府自6月7日起成立紓困4.0諮詢服務專線(電話8227171 分機119及187 共2線，服務時間：每週一~五，上午8:00-12:00，下午13:30-17:30)，由專人提供民眾諮詢服務，另外也將花蓮縣政府及中央各項紓困項目及相關資訊公告於縣府全球資訊網首頁「紓困專區」，並隨時更新內容以便提供民眾查詢最即時的紓困訊息。

針對簡訊實聯制近日傳出有心人士透過建立釣魚網站、調換店家門口QR Code等不法情事竊取個資，花蓮縣政府也特別提醒店家在申請QRCode務必確認是在簡訊實聯制網站https://emask.taiwan.gov.tw/real/ 申請，並在認證後定期檢查是否有遭更換。由於花蓮各大店家大多採用衛服部簡訊實聯制登記，在考量安全、便利性及統一性，縣府建議各店家以簡訊實聯制作為實聯制方式。

縣府也提醒消費者，使用疾管家簡訊實聯制掃描QRCode方式為以簡訊發送至1922，簡訊內容僅有15碼場所代碼並帶有限防疫目的使用、不含任何個資，並請消費者發送前再次確認發送方為1922，如發送對象非1922應立即通報警察局報案。此外，疾管家在Line中不是社群沒有群組，且疾管家官方帳號名稱左方有個黑盾牌白星星圖樣，可由上述辨別真偽。

朱家祥指出，對於施打疫苗之過敏反應，依據中央疫情指揮中心公告，目前台灣AZ疫苗將近有72萬劑，在施打過九成後，有產生過敏反應只有1例，產生血栓有3例，所以目前發生過敏機率相當低，施打過後會產生免疫之反應，類似於生病之症狀，許多人在施打後會服用止痛藥或退燒藥作為減緩，如果施打完疫苗後如果沒有不舒服，建議無須服用。

▲▼案10364群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚端午節連假將北返鄉親，事先向衛生局預約快篩，並在快篩後進行自主健康管理並避免外出。

針對媒體提問三級警戒下各級學校期末考如何處理問題。縣長徐榛蔚表示，因應疫情縣府將取消期末考實體考試，學習成績評量將依據學生日常評量、遠距教學及期中考評量作為依據，並由專任老師做總結。

由於端午節連假即將到來，由於國內疫情依然嚴峻，徐榛蔚呼籲民眾非必要勿前往外縣市，在外縣市鄉親暫緩返鄉；若有必須返鄉之需求，請事先向衛生局預約快篩，並在快篩後進行自主健康管理並避免外出，與家人同住時也避免共餐，在家戴上口罩，保護自身與家人的健康。

花蓮市衛生所（花蓮市新興路200號）成立免費新冠採檢站，自即日起採預約制度，對象為高風險區域無症狀民眾，或自外縣市返鄉之鄉親，時間為上午9-11時（200人）、下午2至4時（200）人，預約專線：03-8232280、03-8236523（服務時間每日上午8點至下午6點）；24小時預約簡訊：0988-537715、0975-500511 （簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆），請檢測民眾務必配戴口罩，攜帶筆、手機及健保卡。

►腦公！你不可以賴帳喔

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