京元電大消毒畫面曝！5國語言宣導戴口罩　確診暴增達77人急停工

▲京元電竹南廠4日夜班停工進行廠區全面大消毒。（圖／京元電提供）



記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

台灣IC封測大廠京元電爆發群聚感染，累計至4日中午為止已有77人確診，京元電也緊急召回7300名員工進行快篩，原先不願意停工的京元電，4日終於宣布各廠區全面停工2天，機台停機不關電，公司進行全面消毒。而最新的消毒畫面也曝光，工作人員穿著完整防護衣戴著消毒器材，深入工廠進行消毒作業，不過也由於廠區外籍員工數量較多，加上目前確診人數多以外籍員工為主，因此也出現工作人員舉著5國語言的防疫宣導牌，呼籲員工務必要戴好口罩。

京元電子群聚感染累計至4日為止已有77人確診，據了解4日全日受檢共2633人，快篩陽性8人，本國籍與外籍員工皆有，至於確切人數京元電表示會再等5日全員檢測完再向大眾報告，3日主要以風險較高的外籍員工為主，4、5二日以本國籍員工為主，不過考量到由於快篩的人數眾多，且時間已晚，因此決議5日再繼續快篩，目標人數為2389人。

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▲由於廠區外籍員工眾多，有工作人員拿著多國語言的防疫宣導牌，呼籲員工一定要戴好口罩。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼京元電竹南廠4日夜班停工進行廠區全面大消毒。（圖／京元電提供）

▲京元電急召7300名員工快篩。（圖／京元電提供）